Le groupe Suma ouvre la première concession mixte Audi-Ducati de France

Dans le cadre du programme "Audi Intégration", le groupe piloté par Richard Vivès a installé la distribution des motos Ducati, marque du groupe Volkswagen, dans un ancien showroom dédié aux occasions. Une cohabitation pour l'instant unique en France.

Le groupe Suma inaugure la première concession commune Audi et Ducati de France. ©Ducati

Le groupe Suma vient d'ouvrir une concession Ducati au sein du site Audi de Nevers (58), une première en France. Un espace exclusif de 400 m² dédié à la marque de moto a été installé à la place d'Audi Occasion Plus.

Jusqu'à présent inédit en France, ce mode de cohabitation, né il y a quelques années en Chine, puis déployé en Allemagne, notamment à Ingolstadt, ville d'origine d'Audi, fait partie du programme Audi Intégration, une initiative stratégique qui a pour but de rapprocher deux marques du groupe Volkswagen.

"Ce programme permet d'optimiser les investissements, de créer des synergies entre les deux marques, tout en préservant l’identité visuelle distincte de chacune, présente Laurent Boulay, responsable du développement réseau et de la formation des ventes chez Ducati West Europe. Nous travaillons en étroite collaboration avec Audi, qui a validé chaque étape du projet dans le cadre de son programme."

Une offre unique en France

Il revient sur la genèse de la stratégie mise en place avec le groupe Suma : "Tous les cinq ans, nous revoyons notre réseau en fonction du potentiel de vente. Sur le papier, le site de Nevers n'était pas prioritaire, car les volumes étaient trop faibles. Mais nous avons été contactés par le groupe Suma qui souhaitait se développer dans la moto et avec le groupe Volkswagen. Il disposait d'un emplacement vacant, le hall d'exposition Audi Occasion Plus qui n'était plus pleinement exploité. En outre, la concession de Nevers est proche du circuit de Magny-Cours, qui accueille notamment le championnat du monde de Superbike, complète Laurent Boulay. Cela va donc être une opportunité d’apporter un nouveau service de proximité aux pilotes se déplaçant sur ce circuit."

En France, le réseau Ducati est composé de 57 points de vente. Seulement six acteurs, en plus du groupe Suma, distribuent à la fois Audi et Ducati, à savoir Tressol-Chabrier dans le sud de la France, les groupes Ravon dans le Puy-de-Dôme (63), Carepolis dans le Var (83), Priod à Paris (75), GCB en Corse (20) et CB Automobiles dans l'Oise (60), mais aucun n'a implanté l'enseigne dans une concession Audi. "Au total, nous avons seulement 12 % du réseau des marques du groupe Volkswagen qui distribuent Ducati", calcule Laurent Boulay.

D'autres projets de ce type vont-ils se développer dans les années à venir ? "Pour l’instant, aucune autre ouverture de concession Ducati dans un showroom Audi Occasion Plus n’est planifiée, indique Laurent Boulay. Nous restons néanmoins attentifs aux opportunités, car ce concept pourrait être reproduit dans d’autres régions où des synergies similaires pourraient être créées.