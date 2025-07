Franchise : Transakauto s'étend à la revente de motos d'occasion

Le fondateur de l'enseigne Transakauto, Michaël Ledoux, se lance dans une activité complémentaire à la revente de voitures. Avec Transakmoto, il va bâtir un réseau de franchisés focalisés sur le commerce de deux-roues d'occasion entre particuliers.

Michaël Ledoux, président des franchises Transakauto et Transakmoto, présente le logo de la nouvelle marque. ©DR

La voiture d'occasion ne constituera plus son seul terrain de jeu. Michaël Ledoux, le fondateur de la franchise Transakauto, vient de lever le voile sur Transakmoto. Comme dans le premier cas, il s'agira pour l'entrepreneur de vendre, sous cette enseigne, des deux-roues motorisés d'occasion entre particuliers.

Selon nos informations, le site internet dédié apparaîtra en ligne en septembre 2025. De fait, au cours des prochaines semaines, l'équipe de Transakauto va s'atteler à la structuration du concept. Cela comprend déjà la charte des points de vente et les types de contrats à soumettre aux entrepreneurs voulant rejoindre le mouvement.

Pour ce qui a trait aux contrats, tout porte à croire que Michaël Ledoux fera signer des accords de licence. Au moins pendant un an, le temps de parfaire la mécanique. Ensuite, les membres devraient pouvoir s'engager comme franchisés durant des périodes de quatre années. Une évolution progressive qui rappelle la logique appliquée précédemment pour Transakauto.

Vingt sites sous douze mois

Concernant les lieux de vente, Transakmoto devrait laisser le choix entre agence et showroom. Dans tous les cas, l'équipe dirigeante souhaite tisser un maillage d'emplacements où les amateurs pourront se retrouver en toute convivialité. Michaël Ledoux se fixe l'objectif de recenser vingt adresses d'ici douze mois.

À ce jour, le seul réseau Transakauto compte 168 sites opérationnels en France et en Belgique. D'après nos informations, il n'est pas écrit que dans le cadre de Transakmoto tous ces franchisés en place auront une priorité d'accès aux territoires à couvrir. Dès lors qu'ils ont été informés de l'opportunité qui se présente, le premier à se manifester sera le premier à être considéré.

Ce pari comporte une part de risque car les volumes ont tendance à décroître. Pour mémoire, le marché de la revente de deux-roues d'occasion a fléchi de 11 % en 2024, sous les effets des baisses conjuguées des transactions de motos (-8 %, à moins de 600 000 échanges) et de scooters (-19 %, à moins de 190 000 échanges).

Le GP Explorer (du 3 au 5 octobre 2025), l'un des événements les plus attendus de la communauté des utilisateurs du réseau social Twitch, va donner à Michaël Ledoux la possibilité de communiquer à grande échelle sur cette évolution. Plus largement, Transakauto entend attirer une clientèle potentielle âgée de 18 à 35 ans et plus féminisée qu'à l'accoutumée.