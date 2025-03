Transakauto s'entoure d'un conseil de franchisés

Sous la forme d'un comité de pilotage, Transakauto instaure une politique de dialogue avec ses franchisés. L'enseigne de voitures d'occasion entre particuliers souhaite, par ce biais, les associer plus activement aux prises de décisions stratégiques.

Transakauto se projette sur un total dépassant les 20 000 ventes de voitures d'occasion en 2025. ©Transakauto

Comme un gouvernement fonctionne avec ses députés, Transakauto collaborera avec ses franchisés. L'enseigne de revente de voitures d'occasion entre particuliers a acté la création d'un comité de pilotage qui intègre des membres du réseau. Des investisseurs représentant l'ensemble, dont la mission sera de prendre part aux débats propres au développement de l'entreprise.

"Notre contrat de franchise étant très engageant, nous avons souhaité créer ce groupe de travail afin de connaître l'opinion de nos partenaires", explique Mickaël Ledoux, fondateur et président de la franchise. Et de poursuivre : "Ils sont entre 15 et 20 pour avoir une représentativité de toutes les régions et sont encouragés à donner leur avis sur les investissements stratégiques dans plusieurs domaines".

Rendre les franchisés plus rapidement autonomes

Et les sujets brûlants sont nombreux au sein du réseau. La dynamique de croissance appelle à prendre position sur des thématiques comme la communication, la création d'outils, l'amélioration des processus ou encore les actions marketing. D'ailleurs, après une campagne fructueuse sur CNews en février "par opportunisme", Mickaël Ledoux entend acheter plus d'espaces de visibilité. "Nous serons plus rigoureux sur le profilage, mais nous serons plus à l'affût des possibilités qui s'offrent à nous", explique sa conseillère en communication.

La création de ce conseil traduit la volonté la plus forte du fondateur : celle de mettre l'emphase sur la performance du réseau. Les exigences montent encore d'un cran, notamment chez les recruteurs et les formateurs. Il n'en saurait être autrement après avoir tant investi dans la composition d'un comité de direction en 2024.

"Les franchisés deviennent de plus en plus rapidement autonomes qu'auparavant, constate le président-fondateur. Nous voulons encourager ce phénomène. Nos partenaires doivent avoir les moyens de recruter pour se dégager de l'opérationnel et occuper leur temps à mener des projets structurants pour leur société". Il mentionne alors, à titre d'exemple, la part grandissante de franchisés qui détiennent plusieurs sites, soit par rachat de fonds de commerce, soit par candidature sur des zones à couvrir.

Accélérer l'internationalisation

Avec les trois premières ouvertures en Belgique, Transakauto porte son réseau à plus de 160 agences opérationnelles, d'après Mickaël Ledoux. Il a toujours le nombre de 200 agences dans le viseur. Elles seront majoritairement en France, certes, mais aussi dans des pays voisins.

En effet, après la Belgique, le fondateur prépare une stratégie d'implantation en Allemagne et en Espagne. Pas forcément dans cet ordre. Mais l'internationalisation de la franchise sur des territoires non francophones ne fait plus de doute dans son esprit.

Dans l'Hexagone, il voit le marché tourner à l'avantage des voitures d'occasion. "L'an passé, nous avons perdu un peu de volume de vente. Cela a été compensé par la hausse du panier moyen", retient le fondateur de Transakauto. Anticipant que des clients VN changeront d'avis en constatant les prix, il cherchera à en convaincre le plus possible pour dépasser les 20 000 affaires réalisées dans l'environnement de son réseau en 2025.

Les acheteurs qui se manifestent sont de plus en plus aisés. Mais pour la franchise, l'enjeu restera de dénicher davantage de particuliers en position de revente. Et pour cause, il faut de l'offre, or Transakauto se refuse, par volonté de minimiser tous les risques, à entrer dans une logique de stockage en propre.