Auto1 constate une hausse des prix VO BtoB au premier semestre 2025

En se fondant sur son indice de prix établi en 2015, la plateforme Auto1.com observe une tendance à la remontée des prix des transactions de voitures d'occasion entre professionnels. Le montant moyen est revenu à son plus haut niveau depuis dix-huit mois.

Les prix pratiqués entre professionnels sur Auto1 retrouvent le niveau de début 2024. ©Auto1 Group

Les prix ont tendance à repartir durablement à la hausse. Voilà ce qu'observent les analystes d'Auto1.com à la lecture des données du premier semestre 2025 propres aux remarketing BtoB de voitures d'occasion. Au terme du premier semestre 2025, l'indice de prix moyen (dont la base 100 a été établie en janvier 2015) s'élevait à 142,1.

En comparaison avec le début de l'année 2025, l'indice de prix pratiqué entre professionnels a ainsi grimpé de 6,9 points sur Auto1.com. La moyenne calculée sur le premier semestre passe alors à 139,4, contre 139,1 un an auparavant.

Surtout, le montant moyen facturé par un professionnel à un autre professionnel revient à son plus haut niveau depuis janvier 2024. Jamais au cours des dix-huit derniers mois, l'indice n'avait de nouveau franchi le cap des 142.

Des trajectoires variées selon les énergies

Dans le détail, l'étude mensuelle de la plateforme de remarketing met en lumière des disparités par énergie. Les prix des véhicules essence ont augmenté de 7,4 % depuis le début de l’année et ceux des diesel de 2,2 %. Toujours depuis janvier, les modèles hybrides et électriques à batterie sont restés relativement stables, en dépit de quelques fluctuations.

Et Manutea Dupont, vice-président d'Auto1 Group en charge de la France, de livrer son interprétation des statistiques : "Après la hausse des prix observée de janvier à avril, nous assistons désormais à une phase de stabilisation à un niveau plus élevé des prix sur le marché européen des véhicules d’occasion, note-t-il. Alors que la demande pour les véhicules essence augmente, les prix progressent de plus de 8 % sur un an, tandis que les prix des véhicules électriques d’occasion ont nettement reculé par rapport à l’an dernier".