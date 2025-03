Alors qu'elle célèbre sa dixième année d'activité, l'enseigne participera à l'édition 2025 de Franchise Expo Paris, qui se tiendra du 15 au 17 mars 2025. Yoni Dayan, le fondateur de Simplicicar, veut y démontrer la stabilité de son réseau.

Simpliciar compte cent points de vente, dont trois en Belgique, comme ici à Liège. ©Simplicicar

Il a longuement hésité à s'engager. Yoni Dayan sera finalement bien au salon Franchise Expo. Le président de Simplicicar a confirmé la participation de l'enseigne spécialisée dans la vente de voitures d'occasion entre particuliers, au rendez-vous parisien qui s'étalera du 15 au 17 mars 2025.

"L'organisation nous a tenu un discours encourageant. Nous avons aussi eu de bons échos de la dernière édition, justifie Yoni Dayan lors d'un échange accordé au Journal de l'Automobile. Nous y allions à une époque où nous n'avions pas grand-chose pour convaincre les investisseurs. Notre enseigne est maintenant dans d'autres dispositions".

Du temps a passé, en effet. Et Simplicicar, qui fête sa dixième année de déploiement sous forme de franchise, a changé de dimension. Yoni Dayan s'appuie désormais sur un maillage de cent points de vente, dont trois en Belgique, pour accompagner les propriétaires de voitures en position de revente sur le marché de l'occasion.

"Le réseau se porte bien, assure le fondateur. Nous avons gagné en expérience pour aider les franchisés à choisir les meilleurs emplacements, puis les accompagner dans leur croissance et leur montrer comment stabiliser leur activité". Il rapporte n'avoir eu à fermer que dix sites en une décennie grâce à cette méthode bien huilée. "Souvent, le manque de rigueur vis-à-vis de nos recommandations a été la cause de l'échec", argue-t-il.

Dépasser les 20 000 transactions

À Franchise Expo Paris, Yoni Daya débarquera avec des statistiques solides. Dans la course avec les autres franchises, celui qui voit son entreprise comme "la plus innovante dans la durée" dit avoir totalisé 18 300 affaires au travers du réseau l'an passé. "Nous avons atteint la barre des 50 000 unités depuis le début de notre aventure", s'enorgueillit-il. Des transactions de voitures d'occasion au prix moyen de 21 400 euros sur lesquelles Simplicicar prend une commission et auxquelles des services sont ajoutés.

Ainsi, en 2024, le réseau a réalisé 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les franchisés ont dégagé alors 31 millions d'euros de marge hors taxe. Des données présentées comme étant en croissance qui n'ont pas entaché les autres indicateurs clés, à commencer par l'indice de satisfaction qui flirte avec les 4,8/5, à en croire Google.

À fin février, 6 300 voitures d'occasion étaient à vendre sous le panneau Simplicicar. Des opportunités qui tiennent en moyenne 15 jours avant qu'un acheteur aille au bout de la démarche. Compte tenu du développement du réseau, Simplicicar devrait s'impliquer dans plus 20 000 échanges entre particuliers cette année.

Un siège flambant neuf

Dans ce contexte favorable, Yoni Dayan investit en propre. Tout comme son confrère, Romain Barreau, le fondateur de Weecars, il inaugurera en fin d'année un nouveau siège social. Le site se trouvera dans le département de l'Essonne, loin des contraintes immobilières de la banlieue parisienne où Simplicicar a été créée.

Sur une surface de 4 000 m2 répartie sur plusieurs niveaux, Simplicicar disposera encore d'une aire de vente servant de pilote, d'un atelier avec un espace Simplicicarrosserie, d'un étage consacré aux voitures exclusives d'occasion, d'un centre de formation de franchisés, de bureaux administratifs et, bien évidemment, d'un hall pour la Simplici S1, la voiture sans permis 100 % électrique.