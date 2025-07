Vroomiz modernise l'exposition des voitures d'occasion avec Carbox AI

Le réseau de revendeurs indépendants de voitures d'occasion a démarré, le 27 juin 2025, le déploiement de la solution de traitement des photos éditée par Carbox AI. Un choix porté par Hexagone Automotive pour Vroomiz dans un contexte de refonte des outils mis à disposition des membres.

Mathieu Blondeau et Jérémy Zimmerman, les cofondateurs de Vroomiz. ©Hexagone Automotive

Vroomiz investit sur le marketing. Le réseau de franchise de revendeurs indépendants de voitures d'occasion a acté le déploiement de Carbox AI, une solution d'intelligence artificielle au service du traitement des photographies de véhicules. Un module dont disposent désormais les quelque 470 membres du territoire national depuis le 27 juin 2025.

Ainsi, les distributeurs accèdent à un outil combinant détourage automatique des véhicules d'occasion et projection de ceux-ci dans un showroom virtuel. Vroomiz y a vu la possibilité de répondre de manière qualitative à des problématiques variées comme la possibilité d'exposer aux consommateurs les véhicules avant même leur acheminement sur site ou d'enjoliver la réalité de points parfois désuets.

Consommation à discrétion

Carbox AI nécessite un lot de photos prises tout autour du véhicule. Ensuite l'intelligence artificielle s'occupe du reste. Une technologie que le fondateur, Yannis Bonneville, présente comme "plus adaptée et donc plus abordable" pour les marchands et garagistes modestes. "Les actuelles références du secteur imposent des packs bien trop volumineux et coûteux. Nous débutons avec une offre de seulement cinq annonces pour 25 euros", argumente-t-il.

Hexagone Automotive, l'entité à la base de Vroomiz, a négocié le traitement mensuel d'un grand volume de photos. Tous les membres du réseau y ont accès de manière équitable. Le cas échéant, ces derniers pourront passer commande de packs supplémentaires. Ils auront aussi la possibilité de commander la création d'un showroom virtuel sur mesure (choix libre des revêtements au sol, sur les murs et au plafond, de l'éclairage…)

"Nous accompagnons les membres. Nous les contacterons tous individuellement pour leur expliquer le système et ses bienfaits, avance Jérémy Zimmermann, cofondateur de la société Hexagone Automotive. Nous espérons que 30 % d'entre eux l'utiliseront plus ou moins régulièrement à la fin de l'année selon le cas pratique qui leur convient".

Pour s'en assurer, Carbox AI a été mis à contribution. L'éditeur s'est employé à développer une API spécifique, selon le cahier des charges de Vroomiz. Ensuite, un intégrateur tiers a connecté le module à l'environnement informatique du réseau de revendeurs indépendants. Vroomiz a ainsi la main sur la technologie et sur l'interface d'utilisation. Tout se passe dans les logiciels, pratiquement en marque blanche.

OptimCar jette de nouvelles bases

Ce déploiement intervient à un moment clé de l'histoire de Vroomiz. En effet, les cofondateurs viennent d'achever la création d'OptimCar, le nouveau DMS du réseau. Il ne remplace pas VOBiz, le précédent logiciel de gestion des points de vente, mais il est constitué pour relever les futurs défis technologiques. OptimCar peut, à titre d'exemple, employer l'IA pour composer automatiquement des annonces, compléter des documents ou encore converser avec les clients en l'absence d'un collaborateur humain. "Le socle ouvre la voie à toutes sortes de coopérations", résume Jérémy Zimmermann.

D'ici la fin de l'année, l'enseigne qui participera à UniversVO, lors d'Equip Auto Paris, espère recruter de nouveaux membres. "Franchir le cap des 450 points de vente a été une fierté, rappelle le cofondateur. Nous aspirons à atteindre la barre des 500 sites en fin d'année". Un périmètre qui, pour l'heure, consolide près de 10 000 offres de voitures d'occasion et réalise autour de 40 000 transactions, à en croire le dirigeant.

Il s'agit donc d'un partenaire significatif pour Carbox AI. Jusqu'alors, Yannis Bonneville, candidat au baccalauréat 2025, n'avait convaincu que des indépendants et ce, de manière individuelle. Il obtient ici une forme de cooptation qui parlera aux prochains prospects, à savoir d'autres franchises et des éditeurs de DMS.

Il y a tout juste un an, il s'était exprimé dans nos colonnes, dévoilant sa solution de présentation vidéo des voitures d'occasion. La levée de boucliers des commerciaux en boutiques l'a contraint à réviser sa copie. Il prépare un module vidéo plus sobre. Au terme d'une phase de mûre réflexion, Vroomiz pourrait en disposer. Les conversations vont tout du moins dans cette direction.