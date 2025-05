Pourquoi Activ Automobiles devient actionnaire de The Next Stories ?

L'enseigne indépendante spécialisée dans la vente de voitures d'occasion vient de prendre une part significative au capital de The Next Stories. Cette start-up a bâti un environnement autour de l'intelligence artificielle générative qui va permettre à Activ Automobiles et à d'autres distributeurs de franchir un palier dans la digitalisation.

En partant des photos d'une annonce, The Next Stories présente une voiture d'occasion en mouvement. ©capture d'écran–The Next Stories

Aux États-Majors du VO 2025, Activ Automobiles partagera son stand avec The Next Stories. Et pour cause, le distributeur indépendant de voitures d'occasion à particulier vient de prendre une participation de 15 % dans la start-up. Ce qui en fait le troisième actionnaire principal de cet éditeur d'une solution digitale d'intelligence artificielle générative.

Tout a été extrêmement rapide. Max Erard, fondateur d'Activ Automobiles, a rencontré Adrien Paquin et Lucien Reb, les créateurs de The Next Stories, il y a tout juste un mois à ce jour. Un hasard de la vie qui débouche sur une collaboration étroite avec une vision à long terme.

"Pour m'expliquer leur travail, ils m'ont fait une démonstration en quelques minutes. En partant d'une de mes annonces en ligne, leur technologie a été capable de détourer la voiture, de l'animer dans un environnement et de présenter les principales caractéristiques", relate Max Erard. Comme il était en passe de souscrire à l'offre d'annonces vidéo lancée par Leboncoin, il a tout de suite saisi le potentiel de cette innovation.

Structurer une verticale automobile

The Next Stories a été fondée en juin 2024. Les cofondateurs ont imaginé une plateforme où se concentrent plusieurs des intelligences artificielles génératives les plus réputées au monde. Ainsi, les utilisateurs peuvent solliciter des capacités de création dans les registres du texte, de l'image, de la vidéo, de la musique ou encore de la voix.

"Je suis un designer qui se consacre aux nouveaux usages technologiques. Ma première société avait pour mission de former des collaborateurs d'entreprises aux outils de l'IA, nous explique Adrien Paquin. J'ai décelé un besoin de simplification pour que toutes les tranches d'âge s'approprient cette révolution. The Next Stories s'emploie à craquer cette problématique".

Une solution mise à la disposition de toutes les industries. En entrant au capital, Max Erard veut rapprocher The Next Stories des acteurs du marché des voitures d'occasion, à commencer par Activ Automobiles. "Le monde automobile est d'un niveau d'exigence tel que nous allons rapidement progresser", souligne Adrien Paquin.

Les deux hommes sont tombés d'accord sur le fait que les solutions de détourage et de vue à 360° appartiennent à la précédente décennie. "Il faut entrer dans l'ère du contenu vidéo émotionnel. Instagram et TikTok ont définitivement changé les paradigmes. Les annonces telles que nous les connaissons ont fait leur temps", disent-ils d'une seule voix. Le résultat visible dans la vidéo de démonstration de 60 secondes, créée à partir de 15 images et d'une fiche technique, a tendance à leur donner raison.

Un pilote dans quelques semaines

L'étape suivante consiste donc à convaincre des groupes de distribution et des revendeurs de voitures d'occasion. Pour ce faire, The Next Stories fera valoir le prix. Commercialisée en mode SaaS sous diverses formules, la génération d'une vidéo sera facturée au tarif de 25 euros, un montant dégressif en fonction du volume.

La levée de fonds, à laquelle a également participé Jean-Louis Baffier, l'ancien directeur des revenus de Nextlane qui endosse désormais un costume de business angel, servira à financer non seulement des ressources humaines, mais également une montée en capacité technique. The Next Stories veut obtenir plus de puissance de calcul chez Nvidia et Amazon Web Services.

Dans un délai assez court, un pilote va démarrer. Activ Automobiles y participera avec les voitures qu'il commercialise sous le panneau Distinxion. D'autres groupes pourront profiter de ce tour d'échauffement. Cela servira à convaincre des agences digitales et des services marketing de s'engager sur des accords-cadres.

Il y a urgence à contractualiser car le temps presse. Certes, The Next Stories peut faire valoir une avance technologique et des premières mondiales, mais dans les faits, la concurrence réalise régulièrement de belles avancées. Pour leur part, les infomédiaires auront un enjeu d'évolution au risque de voir d'autres plateformes de diffusion devenir les meilleures alliées de ces nouveaux génies de l'IA.