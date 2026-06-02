Menu
fermer
S'abonner
Services

Cosmobilis cède En Voiture Simone à Ornikar

Publié le 2 juin 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Le groupe aux multiples activités a annoncé la cession de sa filiale En Voiture Simone à Ornikar. Cosmobilis laisse le champ libre à son concurrent sur le marché français des auto-écoles en ligne et se recentre sur les métiers propres au commerce de véhicules.
Ornikar a négocié avec Cosmobilis le rachat d'En Voiture Simone. ©Ornikar

Cosmobilis n'est plus le propriétaire d'En Voiture Simone. Le groupe présidé par Jean-Louis Mosca a entériné la cession de son activité d'auto-école en ligne à Ornikar, son principal concurrent français, comme il a été annoncé par voie de communiqué le 2 juin 2026.

 

Fondée en 2015, la société En Voiture Simone avait été reprise en 2021 par Ascom, la holding alors détentrice des actifs de BYmyCAR, le groupe de distribution automobile, dans un but de diversification des revenus. Cinq années plus tard, l'auto-école digitale quitte donc l'environnement du groupe parisien.

 

Le virage technologique entraîne des changements dans la gouvernance de Cosmobilis et BYmyCAR

 

"Nous sommes fiers du parcours accompli avec En Voiture Simone, devenue en quelques années le numéro deux des auto-écoles digitales et désormais rentable, a commenté Jean-Louis Mosca. Adosser l'efficience d’En Voiture Simone à la puissance d’Ornikar permettra d'accélérer la transformation du marché du permis".

 

En effet, au terme de cette opération, Ornikar conforte son statut de leader du marché de la formation à la conduite en ligne. Outre le fait de revendiquer une part de marché d'environ 10 %, le nouvel ensemble compte près de 280 collaborateurs, dont pas loin d'une cinquantaine en provenance d'En Voiture Simone.

 

Passerelles avec Bee2Link pour les concessionnaires

 

Cosmobilis ne se détache pas non plus totalement de son ancienne filiale. Et pour cause, l'accord négocié comprend un volet impliquant Bee2Link, la branche consacrée à l'édition de solutions digitales pour les concessionnaires. La connexion technique entre le nouvel ensemble Ornikar-En Voiture Simone et Bee2Link continuera d'alimenter les distributeurs automobiles en opportunités commerciales.

 

En clair, tous les jeunes permis pourront devenir des clients des distributeurs connectés à la plateforme et pas seulement les affaires du groupe BYmyCAR. Le potentiel est intéressant : chaque année, le duo d'auto-écoles voit passer un million d'élèves pour le code et présente plus de 100 000 candidats au permis de conduire. Ce sont également 3 000 enseignants indépendants qui exprimeront des besoins en termes d'achat et d'entretien de véhicules.

 

Comment Actua Formation sensibilise les conducteurs à la mobilité électrique

 

Notons enfin qu'au travers de cette cession, le groupe Cosmobilis poursuit son chantier de réorganisation. Il est désormais concentré sur des activités de commerce automobile avec BYmyCAR et Elite Auto, d'importation de véhicules avec HCI, de location courte durée avec Ucar et d'édition de logiciels avec Bee2Link.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Gemy renforce son équipe dirigeante avec Sébastien Caron et Alexandre Claude

Gemy renforce son équipe dirigeante avec Sébastien Caron et Alexandre Claude

Le groupe Cobredia donne un second souffle à ses concessions de Morlaix et de Brest

Le groupe Cobredia donne un second souffle à ses concessions de Morlaix et de Brest

La Fabrik à ID s'en remet à l'IA de La Centrale

La Fabrik à ID s'en remet à l'IA de La Centrale

Le groupe Chopard investit dans le luxe

Le groupe Chopard investit dans le luxe

Le lavage automobile entre virage RSE et tensions économiques

Le lavage automobile entre virage RSE et tensions économiques

Michelin veut s’imposer au cœur du véhicule défini par logiciel

Michelin veut s’imposer au cœur du véhicule défini par logiciel

Laisser un commentaire

cross-circle