Cosmobilis cède En Voiture Simone à Ornikar

Cosmobilis n'est plus le propriétaire d'En Voiture Simone. Le groupe présidé par Jean-Louis Mosca a entériné la cession de son activité d'auto-école en ligne à Ornikar, son principal concurrent français, comme il a été annoncé par voie de communiqué le 2 juin 2026.

Fondée en 2015, la société En Voiture Simone avait été reprise en 2021 par Ascom, la holding alors détentrice des actifs de BYmyCAR, le groupe de distribution automobile, dans un but de diversification des revenus. Cinq années plus tard, l'auto-école digitale quitte donc l'environnement du groupe parisien.

"Nous sommes fiers du parcours accompli avec En Voiture Simone, devenue en quelques années le numéro deux des auto-écoles digitales et désormais rentable, a commenté Jean-Louis Mosca. Adosser l'efficience d’En Voiture Simone à la puissance d’Ornikar permettra d'accélérer la transformation du marché du permis".

En effet, au terme de cette opération, Ornikar conforte son statut de leader du marché de la formation à la conduite en ligne. Outre le fait de revendiquer une part de marché d'environ 10 %, le nouvel ensemble compte près de 280 collaborateurs, dont pas loin d'une cinquantaine en provenance d'En Voiture Simone.

Passerelles avec Bee2Link pour les concessionnaires

Cosmobilis ne se détache pas non plus totalement de son ancienne filiale. Et pour cause, l'accord négocié comprend un volet impliquant Bee2Link, la branche consacrée à l'édition de solutions digitales pour les concessionnaires. La connexion technique entre le nouvel ensemble Ornikar-En Voiture Simone et Bee2Link continuera d'alimenter les distributeurs automobiles en opportunités commerciales.

En clair, tous les jeunes permis pourront devenir des clients des distributeurs connectés à la plateforme et pas seulement les affaires du groupe BYmyCAR. Le potentiel est intéressant : chaque année, le duo d'auto-écoles voit passer un million d'élèves pour le code et présente plus de 100 000 candidats au permis de conduire. Ce sont également 3 000 enseignants indépendants qui exprimeront des besoins en termes d'achat et d'entretien de véhicules.

Notons enfin qu'au travers de cette cession, le groupe Cosmobilis poursuit son chantier de réorganisation. Il est désormais concentré sur des activités de commerce automobile avec BYmyCAR et Elite Auto, d'importation de véhicules avec HCI, de location courte durée avec Ucar et d'édition de logiciels avec Bee2Link.