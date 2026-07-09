BYmyCAR ouvre six concessions Geely Auto

Depuis le 9 juillet 2026, les clients peuvent franchir les portes de six nouvelles concessions Geely Auto.

En effet, BYmyCAR vient d'ouvrir officiellement six points de vente aux couleurs de la marque chinoise. Quatre couvrent l'agglomération lyonnaise, avec des sites à Vaulx-en-Velin, Rillieux-la-Pape, Champagne-au-Mont-d'Or et Saint-Fons (69). Les deux autres sont situés dans le Sud-Est, à Villeneuve-Loubet et au Cannet (06).

Et ce n'est sans doute pas fini, puisque le communiqué du groupe de distribution évoque aussi les territoires de Saint-Étienne (42) et de Bourgoin-Jallieu (38).

"L'intégration de Geely à notre portefeuille de marques est une étape décisive dans notre stratégie de développement", explique Olivier Bouvarel, vice-président exécutif de BYmyCAR.

"Accompagner le lancement en France d'un acteur mondial aussi innovant valide la pertinence de notre modèle", poursuit le responsable du groupe de distribution dans un communiqué.

"Nous sommes particulièrement heureux d’annoncer notre partenariat avec le groupe BYmyCAR, acteur de référence de la distribution automobile en France […] Nous sommes convaincus que l’expertise, l’engagement et la qualité d’exécution des équipes BYmyCAR permettront d’offrir à nos clients une expérience à la hauteur des ambitions de Geely sur le marché français", a indiqué Thomas Leonard, directeur commerce et développement réseau de Geely Auto France.

Les clients vont découvrir, pour l'heure, deux SUV du segment C dans les showrooms. Le Starray EM-i joue la carte de l'hybridation rechargeable, alors que l'E5 est 100 % électrique.

Comme de nombreux produits chinois, ils sont caractérisés par des tarifs très agressifs. Le premier débute à 34 990 euros alors que le second demande 37 990 euros en entrée de gamme.

Geely Auto vise 70 points de vente d'ici à la fin de l'année dans l'Hexagone et la marque a déjà engrangé de nombreuses signatures. On retrouve notamment les groupes Como, Elypse Autos, Select Auto, Amplitude, Schumpp Automobiles ou Moretto.