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Constructeurs

Youness Khorsa à la tête de l'après-vente de Zeekr France

Publié le 29 juin 2026

Par Christophe Jaussaud
< 1 min de lecture
Après un parcours d'une vingtaine d'années dans l'après-vente, aussi bien chez des constructeurs que des groupes de distribution, comme Caillé et Neubauer, Youness Khorsa rejoint l'équipe de Zeekr France.
Youness Khorsa Zeekr France
Youness Khorsa est à la tête de l'après-vente Zeekr en France. ©Zeekr

Après le BtoB, le développement réseau ou la communication, l'équipe de Zeekr France accueille son directeur après-vente : Youness Khorsa.

 

Il a pour mission de superviser l'ensemble des activités après-vente, "incluant les opérations techniques, les pièces de rechange, la garantie, la formation réseau, l'assistance routière et l'expérience client."

 

Zeekr présente son plan d'action pour le marché français

 

Ingénieur de formation à l’Ensiame Valenciennes (59) et diplômé d’un MBA de la Sorbonne, "il a notamment occupé plusieurs fonctions de management après-vente au sein du groupe Fiat au Maroc où il a développé une expertise approfondie des standards constructeurs, de la gestion réseau et de la satisfaction client", explique le constructeur.

 

Son parcours l'a ensuite conduit à Casablanca pour piloter l'après-vente du groupe Volkswagen dans le pays. Youness Khorsa travaillera ensuite pour Kia Motors au Maroc, avant de s'engager avec le groupe Caillé à la Réunion pendant cinq ans.

 

Les premiers noms du réseau Zeekr en France

 

Avant de rejoindre la marque du groupe Geely, au printemps 2026, Youness Khorsa était directeur après-vente pour les marques Jaguar et Land Rover au sein du groupe de distribution Neubauer.

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