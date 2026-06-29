Youness Khorsa à la tête de l'après-vente de Zeekr France

Après le BtoB, le développement réseau ou la communication, l'équipe de Zeekr France accueille son directeur après-vente : Youness Khorsa.

Il a pour mission de superviser l'ensemble des activités après-vente, "incluant les opérations techniques, les pièces de rechange, la garantie, la formation réseau, l'assistance routière et l'expérience client."

Ingénieur de formation à l’Ensiame Valenciennes (59) et diplômé d’un MBA de la Sorbonne, "il a notamment occupé plusieurs fonctions de management après-vente au sein du groupe Fiat au Maroc où il a développé une expertise approfondie des standards constructeurs, de la gestion réseau et de la satisfaction client", explique le constructeur.

Son parcours l'a ensuite conduit à Casablanca pour piloter l'après-vente du groupe Volkswagen dans le pays. Youness Khorsa travaillera ensuite pour Kia Motors au Maroc, avant de s'engager avec le groupe Caillé à la Réunion pendant cinq ans.

Avant de rejoindre la marque du groupe Geely, au printemps 2026, Youness Khorsa était directeur après-vente pour les marques Jaguar et Land Rover au sein du groupe de distribution Neubauer.