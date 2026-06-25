Jacky Delorme aux commandes du BtoB de Zeekr France

Publié le 25 juin 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Zeekr France, en pleine structuration, annonce la nomination de Jacky Delorme au poste de directeur du BtoB. Il évoluait jusqu’à présent à l’échelon européen en tant que fleet sales lead.

Jacky Delorme prend les commandes du BtoB de Zeekr France. ©Zeekr

L’organigramme de Zeekr France prend forme jour après jour. Après les nominations de Rémy Aybaly à la tête de la filiale et de Sabrina Nicolas aux relations presse, c’est au tour de Jacky Delorme de rejoindre la filiale hexagonale en qualité de directeur du BtoB. Son arrivée officielle remonte au 1er mai 2026. Elle s’inscrit, explique le constructeur chinois, "dans la stratégie de développement de la marque sur le marché français". Jacky Delorme est rompu à l’exercice du BtoB puisqu’il a occupé une fonction similaire chez MG Motor France de 2020 à mi-2024. Essai Zeekr X : l’ambitieux outsider chinois Avant cela, il avait officié en tant qu’international account manager chez Jaguar Land Rover, ou encore pour le compte de loueurs courte durée tels qu’Europcar et Hertz. Jacky Delorme avait rejoint Zeekr en juillet 2024 en qualité de fleet sales lead. À ce titre, il a notamment contribué au lancement de la marque en Suisse, en accompagnant l’importateur local dans le développement commercial et opérationnel. Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de piloter l’ensemble des sujets BtoB. Cela englobera le pilotage de grands comptes et le développement du business pro en local avec les concessionnaires, le déploiement de la marque blanche Zeekr Lease ou encore la gestion du remarketing.

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