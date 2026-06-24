Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Sabrina Nicolas a rejoint Zeekr France

Publié le 24 juin 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Depuis le 4 mai 2026, Sabrina Nicolas est à la tête du département presse de Zeekr France. Riche d'un parcours automobile débuté en 2008, notamment dans le marketing digital et la communication, elle a pour mission de faire croître la notoriété de la marque chinoise.
nomination Sabrina Nicolas Zeekr France
Après plus de dix ans chez Audi France, Sabrina Nicolas a rejoint Zeekr. ©Zeekr

Zeekr poursuit la constitution de ses équipes. Après la direction commerciale confiée à Rémy Aybaly, la marque du groupe Geely a nommé, le 4 mai 2026, Sabrina Nicolas à la tête de son département presse.

 

"À ce poste, elle aura pour mission de définir et piloter la stratégie relations médias, développer la notoriété de la marque et accompagner les lancements produits sur le marché français", explique Zeekr.

 

Rémy Aybaly à la tête du commerce de Zeekr en France

 

Diplômée d’un master en marketing et management des industries du luxe à l’ISC Paris, Sabrina Nicolas a débuté sa carrière dans l'automobile en 2008 chez Saab et Maserati, dans le domaine du digital. Elle rejoint ensuite Citroën France pour assurer le déploiement des sites e-commerce et des plateformes digitales.

 

En 2013, Sabrina Nicolas arrive chez Audi France en tant que responsable marketing digital. En 2019, elle intègre le service presse et relations publiques de la marque aux anneaux en France avec la responsabilité d'Audi Sport, du lifestyle et des influenceurs.

 

Le 4 mai 2026, Sabrina Nicolas a donc rejoint la marque Zeekr. "L’arrivée de Sabrina Nicolas vient renforcer notre organisation en France. Son expertise en relations presse sera un atout majeur pour soutenir notre croissance et accroître notre visibilité", a salué Rémy Aybaly.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

François-Xavier Lammens s'engage chez Coyote

François-Xavier Lammens s'engage chez Coyote

Philippe Valigny devient président d’Ayvens France, Jérôme Conrad promu

Philippe Valigny devient président d’Ayvens France, Jérôme Conrad promu

Rémy Aybaly à la tête du commerce de Zeekr en France

Rémy Aybaly à la tête du commerce de Zeekr en France

Julien Robert succède à Emmanuelle Serazin chez Hyundai Motor France

Julien Robert succède à Emmanuelle Serazin chez Hyundai Motor France

Knave s'offre les services de Frédérick Jeske-Schönhoven

Knave s'offre les services de Frédérick Jeske-Schönhoven

Chery France muscle sa direction pour soutenir son développement commercial 

Chery France muscle sa direction pour soutenir son développement commercial 

Laisser un commentaire

cross-circle