Sabrina Nicolas a rejoint Zeekr France

Zeekr poursuit la constitution de ses équipes. Après la direction commerciale confiée à Rémy Aybaly, la marque du groupe Geely a nommé, le 4 mai 2026, Sabrina Nicolas à la tête de son département presse.

"À ce poste, elle aura pour mission de définir et piloter la stratégie relations médias, développer la notoriété de la marque et accompagner les lancements produits sur le marché français", explique Zeekr.

Diplômée d’un master en marketing et management des industries du luxe à l’ISC Paris, Sabrina Nicolas a débuté sa carrière dans l'automobile en 2008 chez Saab et Maserati, dans le domaine du digital. Elle rejoint ensuite Citroën France pour assurer le déploiement des sites e-commerce et des plateformes digitales.

En 2013, Sabrina Nicolas arrive chez Audi France en tant que responsable marketing digital. En 2019, elle intègre le service presse et relations publiques de la marque aux anneaux en France avec la responsabilité d'Audi Sport, du lifestyle et des influenceurs.

Le 4 mai 2026, Sabrina Nicolas a donc rejoint la marque Zeekr. "L’arrivée de Sabrina Nicolas vient renforcer notre organisation en France. Son expertise en relations presse sera un atout majeur pour soutenir notre croissance et accroître notre visibilité", a salué Rémy Aybaly.