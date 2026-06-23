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Constructeurs

Rémy Aybaly à la tête du commerce de Zeekr en France

Publié le 23 juin 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Après avoir œuvré au déploiement de Zeekr en Europe, Rémy Aybaly va maintenant se concentrer sur le marché français. Depuis le 1er mai 2026, il est le directeur commercial de la marque chinoise dans l'Hexagone.
nomination Rémy Aybaly Zeekr France
Rémy Aybaly va piloter le développement commercial de Zeekr en France. ©Zeekr

Après avoir rejoint Zeekr Europe en 2023, Rémy Aybaly est, depuis le 1er mai 2026, le chief commercial officer de Zeekr France avec la mission de piloter la stratégie opérationnelle de la marque dans l'Hexagone.

 

"Nous sommes ravis d’accueillir Rémy Aybaly au sein de Zeekr France. Sa connaissance approfondie du marché européen, son expérience des véhicules électriques et son leadership sont des atouts majeurs pour accompagner notre développement en France", a déclaré Lothar Schupet, directeur général de Zeekr Europe.

 

Les premiers noms du réseau Zeekr en France

 

Diplômé de Skema Business School, où il a obtenu un master en commerce international et en management des marques de luxe et de mode, Rémy Aybaly a déjà un riche parcours dans l'automobile.

 

Après avoir travaillé chez Ford, Opel ou Mitsubishi, il a participé à l'arrivée de Tesla en France avant de rejoindre l'état-major européen du constructeur chinois XPeng.

 

En août 2023, il rejoint donc Zeekr en tant qu'Europe launch manager, "avant de prendre la direction des dealer markets. À ce poste, il a piloté le développement commercial de la marque et accompagné les équipes locales en Norvège, au Danemark et en Belgique, tout en initiant le lancement de Zeekr en Suisse", explique la marque du groupe Geely.

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