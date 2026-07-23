Ford partage son usine espagnole avec Geely

Ford cède à son tour aux velléités des constructeurs chinois de prendre position sur le sol européen, et surtout de capter des capacités industrielles. Le géant américain s’apprête à former une coentreprise avec Geely prévoyant notamment la production de véhicules par son partenaire dans son usine espagnole de Valence, en Espagne.

Selon un communiqué, Ford détiendra 66 % de la nouvelle entité et Geely Auto 34 %. Sous réserve des approbations réglementaires, ajoute Ford, la coentreprise débutera ses activités au premier semestre 2027. Après quoi la production de deux SUV électriques Geely sera lancée courant 2028.

Le Kuga restera à Valence

D’ici là, l'usine continuera de produire le Ford Kuga. Le constructeur américain ajoutera à compter de 2028 un nouveau membre de la famille Bronco, ainsi qu’un nouveau crossover familial multi-énergies développé conjointement avec Geely. Le tout s'inscrit dans l’ambition de Ford d’ajouter cinq nouveaux véhicules en Europe d'ici 2029.

"Nous mettons en place un système industriel flexible et pérenne avec un partenaire reconnu, Geely Auto, justifie Jim Baumbick, président de Ford Europe. Ensemble, nous pouvons pleinement exploiter une excellente usine dotée d'une main-d'œuvre exceptionnelle et atteindre la nouvelle référence de coûts du secteur automobile."

Pour Ford, cette alliance est aussi un moyen de sauver un site loin de tourner à plein régime. Sa capacité de production annuelle est de 500 000 véhicules. "Ce partenariat illustre comment les constructeurs automobiles renforcent le tissu industriel de l'Europe, mais nous ne pouvons pas y parvenir seuls", déclare Jim Baumbick.

Ford comme Stellantis

"Nous sommes déterminés à proposer des véhicules que les clients européens choisiront sur la base de leurs qualités : des caractéristiques de pointe, une haute qualité, et une contribution active au développement durable de l'Europe. En somme : nous construisons des voitures en Europe, pour l'Europe, aux côtés d'un partenaire de confiance", prévient de son côté Alex Nan, vice-président de Geely Group.

Ford n’est pas le premier constructeur à ouvrir les portes d’une usine européenne à un concurrent chinois. Stellantis s’apprête à faire de même avec une cession partielle de son site d'assemblage de Madrid (Espagne) à son partenaire chinois Leapmotor, qui y produirait sa voiture B10 dès cette année.