Zeekr France : Boris Ollagnier au développement réseau

L'organigramme de Zeekr France commence à sérieusement s'étoffer. La marque chinoise annonce aujourd'hui la nomination de Boris Ollagnier à la direction du développement réseau.

En poste depuis le 4 mai 2026, ce diplômé de l’Esce Paris peut compter sur une douzaine d'années d'expérience dans l'automobile et le plus souvent dans le développement réseau et commerce de nouvelles marques entrant sur un marché.

Avant de rejoindre Zeekr, Boris Ollagnier a été au développement réseau de Chery France. Avant cela, il a aussi travaillé au déploiement du réseau MG en France.

Boris Ollagnier a également eu une casquette ventes BtoB durant son parcours, que ce soit chez Tesla France ou, plus tôt, chez Infiniti au niveau européen.

"Nous sommes ravis d’accueillir Boris Ollagnier au sein de Zeekr France", explique Rémy Aybaly, directeur de Zeekr France dans un communiqué. "Son expertise dans le développement des réseaux de distribution, sa connaissance approfondie du marché français et son expérience acquise auprès de marques pionnières de l’électrification constituent des atouts majeurs pour accompagner la croissance de Zeekr dans l’Hexagone."

Les premiers investisseurs qui distribueront Zeekr en France sont connus et la marque a d'ores et déjà annoncé qu'elle dévoilerait de nouvelles adresses à la rentrée, à l'occasion du Mondial de Paris. Zeekr compte, dans un premier temps, sur 25 points de vente et une quarantaine d'après-vente.

Ensuite, en fonction de la performance de la marque, le réseau pourrait grimper à 50 points de vente.