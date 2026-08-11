Les nominations et départs du premier semestre 2026

Publié le 11 août 2026 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 3 min de lecture

Depuis le début de l'année 2026, le mercato automobile a été riche. De nouveaux entrants ont constitué leur organigramme alors que certains ont tiré leur révérence, voulue ou pas.

Plusieurs personnalités du monde des constructeurs sont passées du côté des distributeurs cette année. ©JA

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