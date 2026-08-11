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Constructeurs

Les nominations et départs du premier semestre 2026

Publié le 11 août 2026

Par Christophe Jaussaud
3 min de lecture
Depuis le début de l'année 2026, le mercato automobile a été riche. De nouveaux entrants ont constitué leur organigramme alors que certains ont tiré leur révérence, voulue ou pas.
Nominations et départs premier semestre 2026
Plusieurs personnalités du monde des constructeurs sont passées du côté des distributeurs cette année. ©JA

 

 

Jean-Philippe Imparato et Stellantis, c'est fini

 

 

 

 

 

 

 

Arnaud Belloni, en route vers Stellantis ?

 

 

 

 

 

 

Hervé Miralles passe la main à Stéphane Caldairou à la tête d’Emil Frey France

 

 

 

 

 

 

Nathanaëlle Heinrich devient PDG de BMW Group Belux

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe Hess Automobile accueille Louis-Carl Vignon

 

 

 

 

 

 

 

Yann Vincent cède les rênes d’ACC à Allan Swan

 

 

 

 

 

 

Clémentine Antunes quitte Hyundai pour Google

 

 

 

 

 

 

 

Charbel Abi Ghanem remplace Richard Tougeron à la tête de Nissan France

 

 

 

 

 

 

Vincent Despres est le nouveau président de Hyundai Motor France

 

 

 

 

 

 

 

Lionel French Keogh rejoint le groupe Chery

 

 

 

 

 

 

 

 

Rémy Aybaly à la tête de Zeekr France

 

 

 

 

 

 

 

Cédric Lacour et Gaël de Beauchesne, premières recrues de GAC Motor France

 

 

 

 

 

 

 

Yves Pasquier-Desvignes laisse les commandes de Volvo France à Christophe Duchatelle

 

 

 

 

 

 

David Guérin à la tête de Peugeot France, Lionel Ehrhard hérite du BtoB

 

 

 

 

 

 

Sébastien Caron rejoint le groupe BYmyCAR

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume-Henri Blanchet désigné président de La Centrale

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