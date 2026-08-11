Les nominations et départs du premier semestre 2026
Publié le 11 août 2026
Jean-Philippe Imparato et Stellantis, c'est fini
Arnaud Belloni, en route vers Stellantis ?
Hervé Miralles passe la main à Stéphane Caldairou à la tête d’Emil Frey France
Nathanaëlle Heinrich devient PDG de BMW Group Belux
Le groupe Hess Automobile accueille Louis-Carl Vignon
Yann Vincent cède les rênes d’ACC à Allan Swan
Clémentine Antunes quitte Hyundai pour Google
Charbel Abi Ghanem remplace Richard Tougeron à la tête de Nissan France
Vincent Despres est le nouveau président de Hyundai Motor France
Lionel French Keogh rejoint le groupe Chery
Rémy Aybaly à la tête de Zeekr France
Cédric Lacour et Gaël de Beauchesne, premières recrues de GAC Motor France
Yves Pasquier-Desvignes laisse les commandes de Volvo France à Christophe Duchatelle
David Guérin à la tête de Peugeot France, Lionel Ehrhard hérite du BtoB
Sébastien Caron rejoint le groupe BYmyCAR
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.