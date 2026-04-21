Clémentine Antunes quitte Hyundai pour Google

Clémentine Antunes a fait ses adieux à Hyundai Motor France. Elle vient de quitter son poste de directrice marketing et communication de la filiale tricolore du constructeur automobile sud-coréen. Une décision prise pour s'engager auprès de Google France.

Elle referme ainsi une histoire de vingt ans avec l'industrie automobile, dont une première moitié chez General Motors France et Goodyear Dunlop et une seconde au service Hyundai France.

D'abord responsable de la publicité et de la communication de Hyundai France en 2015, Clémentine Antunes a été promue en janvier 2020 à la tête de la stratégie de marque et de la communication. Elle est devenue la directrice du département en février 2022 en remplacement de Vincent Bernard.

Depuis avril 2026, Clémentine Antunes assure désormais un rôle de directrice des ventes grands comptes pour Google France. La filiale de la société californienne lui a confié plus spécifiquement le portefeuille du voyage, de la mobilité et du retail. Google souhaite visiblement capitaliser sur sa capacité à transformer la fonction marketing en un véritable levier de croissance mesurable.

Elle incorpore l'équipe de direction de Google Ads, sous la houlette de François Loviton. Soulignons que Clémentine Antunes fait partie d'une salve de trois nominations aux côtés de Camille Biette, promue à la direction du pôle Brands & Services pour les grands comptes, et de Yann Damongeot, qui devient directeur des solutions publicitaires YouTube et Programmatique.

Enfin, tout prête à croire que l'actuel responsable de la stratégie de marque et de la communication de Hyundai France, Jérôme de San Fulgencio, suivra la voie précédemment tracée par Clémentine Antunes. Il prendra le relais au titre de directeur pour siéger au comité présidé dorénavant par Vincent Despres.