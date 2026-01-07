Vincent Despres est le nouveau président de Hyundai Motor France

Le constructeur sud-coréen annonce la nomination de Vincent Despres au poste de président de Hyundai Motor France, à compter du 16 février 2026. Il succède ainsi à Lionel French Keogh, qui a dirigé la filiale française au cours des onze dernières années.

Vincent Despres succède à Lionel French Keogh au poste de président de Hyundai Motor France. ©Hyundai

À partir du 16 février 2026, Vincent Despres sera le nouveau président de Hyundai Motor France. Il succède ainsi à Lionel French Keogh, qui a dirigé la filiale française pendant onze années, "une période marquée par une croissance soutenue et une transformation profonde de la marque", souligne Hyundai dans un communiqué. En attendant sa prise de fonction, Emmanuelle Serazin continuera d’assurer l’intérim.

À son nouveau poste, Vincent Despres sera chargé de poursuivre le développement de Hyundai sur le marché français, d’accompagner l’accélération de la stratégie d’électrification de la marque et de renforcer son positionnement dans un paysage automobile en pleine mutation. Il reportera à Xavier Martinet, président-directeur général de Hyundai Motor Europe.

Il supervisera également le déploiement et le développement de Genesis en France, la marque premium de Hyundai Motor Group, dont le lancement constitue une étape stratégique majeure sur le marché français. "Je suis heureux d’accueillir Vincent Despres en tant que président de Hyundai Motor France", a réagi le patron de Hyundai Motor Europe.

Qui poursuit : "Son expérience internationale et sa capacité démontrée à obtenir des résultats seront des atouts majeurs pour soutenir la croissance de Hyundai en France et accompagner le lancement et le développement de Genesis sur ce marché stratégique. Je tiens également à remercier chaleureusement Lionel French Keogh pour son engagement et sa contribution au cours des onze dernières années."

25 ans d’expérience dans l’industrie automobile

Vincent Despres rejoint Hyundai Motor France fort de près de 25 ans d’expérience dans l’industrie automobile, acquise au sein du groupe Renault, où il a occupé des fonctions de direction en France et à l’international. Diplômé de l’ESCP Business School, il a construit un parcours reconnu dans les domaines de la vente, de l’après-vente et du marketing.

Au cours de sa carrière, Vincent Despres a notamment exercé les fonctions de directeur des ventes de Dacia France, après avoir été directeur général pour l’Afrique du Sud, ainsi que pour plusieurs marchés importateurs de la région Afrique, Moyen-Orient et Pacifique.

Plus récemment, il occupait le poste de vice-président sales performance de la marque Dacia au sein du groupe Renault, avec la responsabilité des ventes, des prévisions commerciales, de la supply chain et de la performance commerciale à l’échelle européenne. Il a ainsi contribué de manière significative aux performances de la marque, tant en termes de croissance des volumes que de rentabilité.

"Je suis très fier de rejoindre Hyundai Motor France et enthousiaste à l’idée d’ouvrir ce nouveau chapitre aux côtés des équipes et du réseau de concessionnaires. Hyundai et Genesis incarnent une vision ambitieuse de la mobilité, alliant innovation, design et électrification. Je me réjouis de contribuer à leur développement sur le marché français et de poursuivre cette trajectoire de succès", a déclaré Vincent Despres en réaction à sa nomination.