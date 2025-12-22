Lionel French Keogh quitte Hyundai Motor France
Publié le 22 décembre 2025
Nommé directeur général de Hyundai Motor France en juillet 2014, Lionel French Keogh avait ensuite pris la présidence de la filiale en juin 2021. Une aventure de plus de dix ans qui va prendre fin au soir du 31 décembre 2025.
En attendant son remplaçant ou sa remplaçante, qui devrait être connu courant janvier selon le constructeur, l'intérim sera assuré, dès le 1er janvier 2026, par Emmanuelle Serazin, l'actuelle directrice des ventes corporate de Hyundai France.
Diplômé de l'École supérieure de commerce ESLSCA Paris, Lionel French Keogh a entamé sa carrière automobile en 1995 au Crédit Universel (devenu Cetelem), avant de rejoindre Rover France en 1998, puis Mercedes-Benz Financement en 2000.
Entre 2001 et 2007, Lionel French Keogh évoluera dans le groupe Volkswagen France avant de rejoindre Kia France en 2007 au poste de directeur des ventes et du réseau. En 2012, il prend en charge l’expérience client et le développement réseau de Nissan pour la France et le Benelux. En 2014, il rejoint Hyundai France.
