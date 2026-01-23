Mondial de l'Automobile 2026 : Hyundai sera de retour à la porte de Versailles

La marque sud-coréenne comptera parmi les exposants au prochain Mondial de l'Auto à Paris. Un retour qui permettra à Hyundai de venir présenter ses nouveautés, à commencer par le Ioniq 3.

Hyundai n'avait plus participé au Mondial de l'Automobile depuis l'édition 2018. ©Hyundai Motor

Hyundai a pris son ticket pour le Mondial de l'Auto 2026 à Paris. L'information a été partagée par Clémentine Antunes, directrice marketing de Hyundai France, au cours d'un entretien accordé au Journal de l'Automobile. Interrogée sur l'arrivée prochaine du Ioniq 3, elle a expliqué que le rendez-vous, qui se tiendra du 12 au 18 octobre 2026, servira de rampe de lancement commercial au nouveau B-SUV compact.

Hyundai signe ainsi son retour dans les halls de la porte de Versailles. Après l'annulation de l'édition 2020 pour cause de crise sanitaire, la marque sud-coréenne avait fait l'impasse sur les éditions 2022 et 2024. L'annonce de son retour peut être accueillie comme un signe positif pour les organisateurs. Pour mémoire, la marque sœur Kia avait pris un stand lors du dernier rassemblement.

Rebondir sur le Mondial de football et parler aux flottes

Pour Clémentine Antunes, le Mondial de l'Auto sera le point d'orgue d'une année 2026 riche en temps forts. La directrice marketing orchestrera la commercialisation de la signature Ultime Edition, une finition destinée à dynamiser la fin de cycle des Tucson, Kona, i20 et Bayon. "Les voitures seront dotées d'équipements pour donner un avantage aux clients", présente-t-elle.

Un autre Mondial intéresse Hyundai France, celui de football, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet prochain. La filiale va profiter du fait que le constructeur est partenaire pour mettre en place un plan de communication et d'activation auprès des consommateurs.

À cette même période débutera la promotion de la version électrique du VUL Staria. Ce qui fera écho à l'une des grandes batailles de l'année pour Clémentine Antunes : celle du marché BtoB. "Le verdissement forcé des flottes présente une formidable opportunité de faire valoir nos arguments auprès des entreprises. Notre communication consistera à pousser les véhicules écoscorés", résume-t-elle.