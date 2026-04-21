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Constructeurs

Le groupe Renault reste fidèle au Mondial de Paris

Publié le 21 avril 2026

Par Damien Chalon
< 1 min de lecture
Renault, Dacia, Alpine et Renault Pro+ viennent s’ajouter à la longue liste des marques ayant déjà confirmé leur présence au prochain Mondial de l’Auto de Paris 2026. Le groupe au losange disposera d’une surface d’exposition de 5 000 m².
renault mondial de l'auto
Le groupe Renault sera présent à l'édition 2026 du Mondial de l'Auto de Paris. ©Renault

Fidèle de longue date au Mondial de l’Auto de Paris, même dans les périodes les plus tourmentées, le groupe Renault a confirmé sans surprise sa présence du 12 au 18 octobre 2026 à la porte de Versailles, pour la 91e édition de l’événement parisien.

 

Toutes les marques du groupe seront au rendez-vous au sein du hall 6. Sur les 5 000 m2 de stand réservés, Renault en occupera la moitié. Les visiteurs pourront approcher plusieurs concept cars, ainsi que 22 modèles électriques et hybrides.

 

Dacia exposera le Striker

 

La marque au losange présentera également, via son entité Pro+, sa gamme de véhicules utilitaires légers, dont le futur Trafic E-Tech Electric développé par Flexis, y compris dans ses versions châssis cabine et plancher cabine.

 

L’une des grandes attractions du groupe sera toutefois à trouver chez Dacia. La marque présentera dix véhicules électrifiés, dont le tout nouveau Striker, sa nouvelle proposition sur le segment C.

 

Le groupe mettra enfin à l’honneur Alpine avec la gamme du moment ainsi que plusieurs nouveautés, dont de nouveaux éléments de la prochaine génération de l’A110.

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