Mondial de l’Auto 2026 : BYD revient en force avec Denza

BYD et Denza seront bien au rendez-vous du Mondial de l’Auto 2026. Les deux marques du groupe BYD ont en effet confirmé leur présence à la 91e édition du salon parisien, organisée du 12 au 18 octobre 2026, à Paris Expo Porte de Versailles.

Pour l’occasion, la marque BYD disposera d’un stand de 1 000 m2 situé dans le hall 6, où elle exposera l’ensemble de ses modèles 100 % électriques et hybrides rechargeables. Les dernières nouveautés seront ainsi mises à l’honneur, à l’image de l’Atto 2 DM-i, de l’Atto 3 Evo ou encore de la Dolphin G DM-i.

Mais l’édition 2026 du Mondial de Paris sera également marquée par la première participation de Denza. Sur un espace dédié de 600 m2 situé dans le hall 5, la marque premium de BYD présentera donc pour la première fois au public français ses deux modèles phares : la Z9GT, un shooting brake de 1 156 ch, et le D9 DM-i, un monospace hybride rechargeable.

D'autres nouveautés viendront également enrichir la gamme Denza et seront à attendre sur ce salon. Les visiteurs pourront par ailleurs profiter des animations proposées sur les stands des deux marques, mais aussi essayer les véhicules dans un centre d'essais dédié.