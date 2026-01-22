Hyundai décroche l'or pour le marathon de Paris

La filiale française de la marque sud-coréenne vient de signer un contrat de partenariat d'une durée de trois ans avec les organisateurs du marathon de Paris. Hyundai succède ainsi à BMW. Pour donner de l'ampleur à ce succès, Hyundai France active un plan national avec le concours exclusif de Laure Manaudou.

Hyundai sera la marque automobile officielle du marathon de Paris au cours des trois prochaines éditions. ©Le Journal de l'Automobile

Le nouveau partenaire mobilité du Marathon Schneider Electric de Paris est désormais connu. À compter de 2026 et pour trois éditions, les organisateurs de l'événement compteront sur Hyundai France. La filiale française du constructeur sud-coréen parvient donc à s'inscrire dans la continuité de BMW.

Le dispositif marketing prévoit la mise à disposition de voitures électriques. Hyundai utilisera donc plusieurs modèles de sa gamme, depuis la citadine Inster jusqu'au SUV Ioniq 9. "Cet accord symbolise le lancement d'une nouvelle ère", a commenté Jean Nelson, responsable des partenariats et artisan de l'essor de Hyundai dans le monde de la course à pied.

Avec ce contrat, Hyundai sponsorise désormais les trois compétitions majeures de la capitale, allant du 10 km Adidas au Marathon Schneider Electric, en passant par le Hoka semi-marathon. Des rendez-vous qui s'enchaînent au printemps de chaque année et cumulent pas loin de 100 000 participants.

Laure Manaudou coche toutes les cases

Et l'édition 2026 accueillera une nouvelle venue dans le monde de la course à pied. Dans le cadre d'un plan d'activation dédié aux néomarathoniens, Hyundai a recruté Laure Manaudou en tant qu'ambassadrice. Un choix dicté par la forte notoriété de l'ancienne championne de natation, par l'image qu'elle renvoie de la femme et par sa présence sur les réseaux sociaux.

Avec son frère, Nicolas Manaudou, et l'ex-champion du monde d'athlétisme, Stéphane Diagana, ils embarqueront les Français dans un vaste programme de préparation. "Nous pensons créer un club Hyundai sur l'application sportive Strava. Les gens pourront partager leurs performances et suivre celles de nos ambassadeurs", confie Jean Nelson au Journal de l'Automobile.

Tout cela ne fait que confirmer l'investissement de Hyundai France dans le sponsoring de courses à pied. Ce virage amorcé à la surprise générale il y a six ans fait désormais cas d'école dans l'industrie automobile. En comparaison à la précédente stratégie tournée vers le football, Hyundai y a gagné un public socialement plus élevé, plus âgé (40 ans environ) et plus représentatif des territoires.

Les quelques statistiques glanées le confirment. Avec le temps, Hyundai affiche deux points de notoriété en plus auprès de la communauté des coureurs et 87 % des participants à une course accordent une légitimité à la marque dans le domaine de ce sport de plein air.

La course à pied a également permis plus régulièrement à Hyundai de parler à une population féminine. À Paris, par exemple, les femmes représentent 56 % des inscriptions sur la course des 10 km et 42 % sur le marathon. "Laure Manaudou a une audience de 80 % de femmes et elle sera primo-participante comme 56 % des personnes en avril prochain", complète Jean Nelson.

L'exception française se généralise

Après six années, Hyundai France ne regrette pas son choix. Les résultats sont tels que les filiales voisines ont adopté le schéma, délaissant elles aussi le football. Celles d'Italie, d'Espagne et du Portugal sont des plus actives. Près d'une dizaine d'autres suivent également le mouvement. Au point que le programme "Run to progress" est devenu une plateforme internationale comptant plus de 70 courses en Europe, comme s'en félicitent les cadres tricolores.

À l'intérieur de nos frontières, Hyundai devrait s'impliquer dans près de 200 courses en 2026, dont quatre en qualité de constructeur automobile et le reste au travers du réseau. Des concessionnaires qui jouent toujours plus le jeu. Certains organisent les récupérations de dossards dans leurs murs, d'autres se prennent désormais à organiser des séances d'entraînement avec des ambassadeurs locaux, générant ainsi des passages en points de vente.