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Distribution

Le groupe Clim se développe en Dordogne

Publié le 16 mars 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
En reprenant trois sites à Alain Verrouil, le groupe Clim, présidé par Romain Ripert, s'étend en Dordogne. Il va reprendre les concessions Hyundai et Mercedes-Benz de Bergerac (24) et celle de Notre-Dame-de-Sanilhac (24) dédiée à la marque sud-coréenne.
Groupes Clim Verrouil
Le groupe Clim va reprendre les trois affaires (Hyundai et Mercedes-Benz) du groupe Verrouil en Dordogne. ©Site internet Groupe Verrouil

Le groupe Clim, présidé par Romain Ripert, va bientôt compter trois sites de plus.

 

En effet, selon l'Autorité de la concurrence, le distributeur centré sur le Sud-Ouest serait en passe de reprendre les sites Hyundai et Mercedes-Benz du groupe Verrouil à Bergerac et Notre-Dame-de-Sanilhac (24).

 

Ainsi, dans le chef-lieu de la Dordogne, le groupe Clim reprend deux sites, l'un Hyundai et l'autre Mercedes-Benz (réparateur agréé). À l'autre adresse, il s'agit d'une concession de la marque sud-coréenne.

 

Trois affaires qui appartenaient jusqu'ici au groupe Verrouil, fondé par Alain Verrouil en 1989 à partir de la concession Mercedes-Benz de Bergerac. En 2009, il a continué de se développer avec la prise du panneau Hyundai.

 

Le groupe Clim devrait acquérir deux concessions Toyota en Occitanie

 

Le groupe Clim distribue les marques Hyundai, Honda, Jeep, Leapmotor, BYD, Lexus, Mercedes-Benz, Mazda, Smart, Suzuki et Toyota. Il compte aussi une autre branche VI avec Evobus, Fuso et Mercedes-Bus Van et Trucks.

 

Il comptait jusqu'ici 45 sites qui lui avaient permis d'écouler 6 954 VP neuf et 7 133 VO en 2024, ainsi que 110 VI neufs pour un chiffre d'affaires total de 460 millions d'euros. Le groupe Clim était classé 57e de notre Top 100 des distributeurs en France l'année dernière.

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