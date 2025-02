Le groupe Clim devrait acquérir deux concessions Toyota en Occitanie

Selon l'Autorité de la concurrence, le groupe Clim compte faire l'acquisition des deux affaires Toyota du distributeur JNB Auto, situé à Pamier (09) et Estancarbon (31), près de Saint-Gaudens. Le groupe, dirigé par Romain Ripert, porte à neuf le nombre de concessions de la marque nippone dans son réseau.

La concession de la société JNB Auto, situé à Estancarbon (31) © Google/StreetView

JNB Auto devrait passer sous le pavillon du groupe Clim. En effet, l’Autorité de la concurrence a publié la candidature du groupe de distribution basque dirigé par Romain Ripert pour une prise de contrôle exclusif du distributeur ariégeois. Une démarche qui lui permettra d’acquérir les deux concessions Toyota de JNB Auto, situé en Occitanie, à Pamier (09) et Estancarbon, proche de Saint-Gaudens (31).

Le groupe de distribution possède déjà une concession Suzuki accolée à l’établissement de l’affaire JNB Auto à Estancarbon. Ce mouvement devrait permettre au groupe bayonnais de se développer dans le réseau de la marque nipponne avec neuf concessions, à Bassussarry (64), Biscarrosse (64) et Saint-Vincent-de-Paul (64) en Nouvelle-Aquitaine et à Auch (32), Saint-Pierre-du-Mont (40), Boé (47) et Bias (47) dans la région occitane.

Pour mémoire, le groupe Clim se situe à la 57e place de notre Top 100 des groupes de distribution 2024. En 2023, le groupe a vendu 6 826 véhicules dont 2 686 Toyota, ce qui en fait la principale marque distribuée en volume. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 400 millions d’euros en 2023 et distribue treize marques, du véhicule particulier à l’utilitaire en passant par le poids lourd et les deux roues.