Les nouveaux XPeng G6 et G9 en approche

La filiale française du constructeur chinois XPeng a annoncé l'ouverture des précommandes pour les deux SUV. Les tarifs débuteront à 46 990 euros pour le G6 et à 59 990 euros pour le G9. Une arrivée qui s'accompagne d'un renforcement du réseau de distribution.

Les nouvelles versions des XPeng G6 et G9 seront livrées à partir de novembre 2025. ©XPeng

Fin de l'attente du côté de XPeng. Le constructeur chinois de voitures électriques a autorisé sa filiale française à ouvrir le carnet de précommandes pour les nouvelles versions des G6 et G9. Depuis le 16 juillet 2025, les clients peuvent donc se rendre en points de vente pour prendre connaissance des tarifs et aller au bout de leur démarche.

Dans sa version Autonomie étendue dotée d'une transmission sur le train arrière, le G6 s'affichera à 46 990 euros. En LLD, elle sera accessible à partir de 435 euros par mois (48 mois et 40 000 km, apport de 3 000 euros). Les clients plus exigeants pourront se tourner vers la finition Performance à transmission intégrale, mise au catalogue au prix de 50 990 euros.

Quant au G9, il se décline en trois propositions, dont deux à propulsion et une à transmission intégrale. La gamme débute avec le niveau Standard, facturé 59 990 euros. Elle se poursuit avec une finition Autonomie Étendue à 63 990 euros. La déclinaison Performance chapeaute le tout, à 73 990 euros. Là encore, XPeng France proposera un contrat de LLD dès 765 euros par mois (48 mois et 40 000 km, apport de 3 000 euros) sur le premier niveau.

Dans tous les cas, les deux SUV de XPeng reposent sur une architecture 800 V. Le G6 ira ainsi jusqu’à 451 kW de puissance de recharge. Son grand frère, le G9, aura la capacité d'aller jusqu’à 525 kW. Le constructeur chinois, qui fait de son avance technologique un argument commercial, promet que ses voitures passeront de 10 % à 80 % de batterie en douze minutes, une fois celles-ci branchées à des bornes très haute puissance. Ce qui constituera un record dans ces catégories de véhicules.

Salve d'ouvertures de concessions

Les premières livraisons devraient être programmées au mois de novembre 2025 dans le réseau métropolitain. Des concessions qui, à ce jour, sont au nombre de 57, mais qui devraient passer à 70 sites à la fin de l'année 2025.

XPeng parvient à embarquer des groupes de distribution de renom. En juin dernier, EdenAuto s'est engagé pour une affaire à Arcachon (33), quand LG a choisi Perpignan (66). Dans le même temps, le groupe RX Automobiles a fait coup double à Bourg-en-Bresse et Bellegarde (01), tandis que Jean Lain Mobilités ouvrira une concession à Annecy (74). Les groupes Murat à Bourges (18) ou encore Sofibrie à Poitiers (86) pourraient également être cités.

À la direction française, on fait mention de Strasbourg, où une solution vient enfin d'être trouvée. Il reste désormais à se focaliser sur Paris intramuros, véritable casse-tête. Pourtant, autour de la capitale, BPM aux Ulis (91), Riester à Marne-la-Vallée (77), Bernis à Saint-Gratien (95) et Alvergnas à Chambourcy (78) ont pris position. Ce dernier opérateur jouera par ailleurs un rôle dans la préparation et la logistique des véhicules à usage spécifique.

Concurrencer les marques premium anglaises ?

Au premier semestre 2025, selon AAA Data, XPeng a immatriculé 1 450 voitures neuves. Cela comprend 1 094 exemplaires de G6 et 356 unités de G9 pour une part de marché totale de 0,2 %. Des clients de la première heure qui, à en croire Thomas Rodier, le directeur marketing France, cherchent à poursuivre leur expérience des architectures 800 V, souvent initiée avec Hyundai ou Kia.

"Nous rencontrons aussi un succès commercial chez les concessionnaires familiers des univers Jaguar et Land Rover, souligne ce dernier. Après avoir découvert le PHEV et le VE, ils viennent chez XPeng pour des prestations supérieures en matière de recharge. Tout comme des conducteurs de Tesla se laissent convaincre par nos technologies, saluées par les prescripteurs".

La stratégie publicitaire de la filiale française est principalement axée sur les contenus en ligne. XPeng communique par le biais de Meta (Instagram) et Google (YouTube). "Nous exposons les internautes aux capacités de recharge rapide du G6 et G9. Ce sujet les interpelle et provoque des demandes de configuration puis d'essais", explique Thomas Rodier. Dans les mois à venir, XPeng devrait dégager plus de moyens pour démultiplier les spots télévisés et s'afficher sur les panneaux extérieurs de JCDecaux.