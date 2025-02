XPeng souhaite multiplier ses ventes par huit en 2025

Depuis son entrée sur le marché français en mai 2024, XPeng a déjà enregistré pas moins de 511 immatriculations. Pour 2025, le constructeur chinois de véhicules électriques espère atteindre les 3 900 mises à la route en France et développer son réseau avec 70 concessionnaires.

XPeng a immatriculé 511 véhicules en France en 2024. ©XPeng

Neuf mois après son arrivée dans l’Hexagone, XPeng a tenu à présenter son premier bilan sur le marché français. En 2024, la marque chinoise spécialisée dans les véhicules électriques est parvenue à immatriculer 511 véhicules. Une implantation en France que la marque considère comme un succès.

"Il y a eu un avant et un après Mondial de l’Auto. Certaines personnes n'étaient pas prêtes à franchir le pas de l’électrique et d'autres avaient beaucoup d’idées reçues sur les véhicules chinois. Mais en présentant notre véhicule, le public a tout de suite été charmé", se réjouit Thomas Rodier, directeur marketing et commercial de XPeng France. En effet, rien que sur le mois de décembre 2024, le constructeur a mis à la route 220 véhicules en France.

Des objectifs ambitieux pour son réseau en 2025

En 2025, le constructeur chinois aspire à immatriculer en France 3 600 véhicules, dont 73 % de XPeng G6 et 27 % de XPeng G9. Pour y parvenir, la marque, fondée par He Xiaopeng il y a dix ans, peut compter sur un réseau de concessionnaires qui s’étoffe fortement depuis ses débuts sur le territoire. À ce jour, le constructeur compte 35 concessionnaires dans son réseau hexagonal comme indiqué dans ses objectifs à son arrivée.

Mais cette année, la marque revoit ses objectifs à la hausse pour son réseau. En mai 2024, le constructeur souhaitait en effet atteindre les 55 concessionnaires. Dorénavant, il vise les 70 distributeurs d’ici à la fin de l’année. À titre de comparaison, BYD, arrivé en France au milieu de l’année 2023, comptait en août 2024 près de 55 concessions.

"Nous souhaitons que chacun de nos clients ait un expert à moins d'une heure de chez lui", a martelé Thomas Rodier. Pour rappel, le chinois a déjà noué des liens avec des groupes de distribution majeurs comme Car Avenue, Jean Lain Mobilité, Eden Auto, BPM, Saint-Clair, AMP, SIA ou encore Suma, Horizon et Grim.

Dans l’immédiat, le réseau va s’étoffer à Rennes (35), Montpellier (34) ou encore à Marseille (13) avec le groupe Parascandola. "Nous ciblons un profil de concessionnaire performant avec un ancrage local fort et capable de nous accorder une surface allant de 150 à 200 m2, explique Romain Caubet, en charge du développement commercial et du développement réseau en France. Nous cherchons encore des partenaires, notamment à Strasbourg, en Bretagne, dans les Yvelines ou encore dans les Hauts-de-Seine", ajoute-t-il.

Une marque qui partage le public de Tesla

Rappelons que XPeng commercialise deux modèles dans l’Hexagone. Le G9, un SUV de segment E, vendu au prix de 59 990 euros et le G6, un SUV électrique de segment D qui se place comme un concurrent direct du Tesla Model Y, vendu à 42 990 euros. La marque d’Elon Musk semble d’ailleurs partager un point commun avec la marque chinoise : son public.

XPeng a réalisé un sondage auprès de ses clients pour observer les intentions d’achat avant de se procurer un modèle de la marque. 29,79 % hésitaient à prendre un véhicule de la marque Tesla et 17,02 % avaient l’intention de se procurer un modèle de la marque BYD. "Pour le G6, nous constatons que le public est plutôt âgé de 35 à 50 ans. Les clients sont majoritairement d’anciens conducteurs de Tesla ou de Kia très orientés sur la tech", soulève Thomas Rodier.

Une clientèle sensible aux nouvelles technologies, sensible à la communication sur les réseaux sociaux, ce qui leur a permis d'identifier la marque inconnue en France jusqu'en mai 2024. En effet, 33,85 % des clients XPeng ont découvert le constructeur via la plateforme YouTube, 15,39 % via des blogs et 15,3 % grâce à des recherches en ligne.

Une croissance à l’échelle mondiale

La marque se développe à l'échelle européenne avec une entrée sur le marché britannique et irlandais en février et en Italie, en Pologne et en Finlande dès le deuxième trimestre 2025. Notons que la marque est présente en Europe depuis 2021, dans huit pays, dont la Norvège, le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne ou encore les Pays-Bas, où XPeng a installé son siège. À ce jour, 10 000 véhicules ont été vendus sur le Vieux Continent depuis 2021.

À l’échelle mondiale, le constructeur chinois enregistre une croissance de 34 % en 2024 par rapport à 2023, avec 190 068 véhicules immatriculés. XPeng enregistre d’ailleurs un mois de janvier 2025 particulièrement dynamique avec 30 350 unités mises à la route, en augmentation de 268 % par rapport à janvier 2023.

En Chine, XPeng a commercialisé la P7+, une berline de 5,05 m présentée comme haut de gamme "basée sur l’IA" et qui a connu "10 000 livraisons en quelques semaines", explique Thomas Rodier. Le véhicule mise sur l’autonomie avec un système Hawkeye, des caméras "binoculaires de 8 M". Néanmoins, le véhicule n’est pas commercialisé en Europe pour le moment. Le constructeur préfère dans un premier temps consolider sa position. Toutefois, les équipes de XPeng France assurent que de nouveaux modèles devraient être commercialisés à partir de 2026.

Notons que la marque ne possède pas d’usine en Europe et se voit donc touchée par la taxe douanière imposée par l’Union européenne (de 20,8 %), en plus des 10 % de taxes déjà existantes. "Nous sommes en action pour trouver une solution afin d’industrialiser en Europe et des projets sont à l’étude", assure Thomas Rodier.