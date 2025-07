Allemagne : aucune étincelle pour le marché des voitures d'occasion en juin 2025

À l'image d'un mois de juin au ralenti (-1,2 %), le marché allemand des voitures d'occasion boucle un premier semestre 2025 bien terne. En empilant un peu moins de 3,274 millions de transactions, il a tout juste pris 0,3 % par rapport à l'an passé.

Mercedes est la seule marque domestique à progresser sur le marché allemand des voitures d'occasion. ©Mercedes

Les ventes de voitures d'occasion n'ont pas eu le vent en poupe en juin 2025, en Allemagne. À en croire le bilan de marché présenté par les autorités locales, 521 626 transactions ont été comptabilisées le mois dernier, soit un recul de 1,2 % par rapport à l'an passé.

À l'exception de Mercedes qui continue de surfer sur sa propre vague (+0,7 %, à près de 56 000 unités), les marques domestiques ont été mises en souffrance. Certes Volkswagen a fait de la résistance (-0,1 %, à 180 400 unités), mais les autres ont décliné. Cela vaut aussi bien pour Opel (-3,3 %), BMW (-3,2 %) et Audi (-1,9 %).

Le bilan a été mitigé pour les marques françaises. Alors que Renault a cédé 3,1 % en juin, Peugeot a gagné 2,9 % et Citroën a terminé en hausse de 1,4 %.

Renault et Peugeot diamétralement opposés au premier semestre

Cela n'a vraiment pas aidé à rendre plus chatoyant le marché des voitures d'occasion de l'autre côté du Rhin. Au terme des six premiers mois d'activité, les autorités rapportent un total de 3 273 781 transactions. Comparativement à l'an passé, les remises à la route ont à peine progressé de 0,3 %.

Comme une confirmation de la tendance des derniers mois, seule la marque Mercedes performe sur le marché domestique avec une croissance de 3,2 % (à près de 349 800 unités). Les autres ont décroché, notamment Audi, créditée de 243 000 unités, soit -3,2 % par rapport à 2024.

Renault et Peugeot sont aux antipodes. La marque au losange a ralenti de 2,4 % (à moins de 105 500), tandis que Peugeot a accéléré de 2,4 % pour dépasser 76 350 transactions. Plus modeste en volume avec pas loin de 49 500 remises en circulation, Citroën a cependant bouclé un semestre en croissance de 3,7 %.

Dans le tableau récapitulatif de la première moitié de l'année 2025, il faut souligner quelques envolées. Skoda (+4,7 %) et Toyota (+6,2 %) ont été très attractives aux yeux des clients. Mais Mazda (+8 %) et Dacia (+13,6 %) ont plus nettement participé à l'orientation positive de la tendance des ventes.