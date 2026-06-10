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Solide mois de mai 2026 pour le marché italien

Publié le 10 juin 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Avec plus de 151 600 voitures neuves mises à la route durant le mois de mai 2026, le marché italien a progressé de 8,1 %. Une dynamique portée par les véhicules électriques dont les immatriculations ont bondi de 86,2 %. Depuis le début de l'exercice, le pays totalise 790 300 unités, une volume en croissance de 9,4 %.
marché italie mai 2026
En mai 2026, le canal des particuliers (+15,7 %) a participé de la croissance du marché italien du VN. ©MG Motors

Le marché des voitures neuves a terminé le mois de mai 2026 en croissance en Italie. Selon les données de l'association des importateurs (Unrae), 151 659 livraisons ont été effectuées, soit 8,1 % de plus que l'an passé.

 

Les modèles électrifiés ont nettement augmenté leurs immatriculations, à commencer par les voitures électriques, dont 13 305 exemplaires ont été mis à la route (+86,2 %). Elles ont ainsi resserré l'écart avec les PHEV qui ont terminé le mois à 15 433 unités (+71 %). Dans le même temps les hybrides, HEV et MHEV confondus, ont cumulé 71 392 immatriculations, en gain de 16,5 %

 

Une poussée qui a compensé la chute des motorisations thermiques. L'Unrae a rapporté un total en repli de 14,3 % pour les voitures essence (sous les 30 960 unités) et un déclin de 28,1 % pour les voitures diesel, à tout juste plus de 10 000 unités.

 

Entre particuliers et loueurs courte durée

 

Seuls deux canaux ont tiré les chiffres vers le haut. Le marché italien a compté pas loin de 80 500 immatriculations de voitures neuves à particuliers, en croissance de 15,7 %. En parallèle, les 14 843 voitures neuves mises à disposition des loueurs courte durée correspondaient à une hausse de 13,6 % par rapport à l'an passé.

 

Les marques ont réduit de 3 % la voilure sur les véhicules de démonstration, à juste un peu plus de 16 000 voitures. Dans les mêmes proportions, le canal des loueurs longue durée a subi une perte volumétrique d'environ 500 unités. Au mois de mai, ce canal a été un débouché pour 32 213 voitures neuves (-1,6 % par rapport à 2025). Quant aux sociétés, elles ont pris possession de 8 080 voitures, soit -4,2 % en un an.

 

Les électriques portent le marché allemand en mai 2026

 

Au terme des cinq premiers mois de l'année en cours, le marché des voitures neuves en Italie fait un bond de 9,4 %, à 790 300 unités. Toutefois, structurellement, il reste donc inférieur de 13,2 % à la tendance de consommation en 2019.

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