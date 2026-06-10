Solide mois de mai 2026 pour le marché italien

Le marché des voitures neuves a terminé le mois de mai 2026 en croissance en Italie. Selon les données de l'association des importateurs (Unrae), 151 659 livraisons ont été effectuées, soit 8,1 % de plus que l'an passé.

Les modèles électrifiés ont nettement augmenté leurs immatriculations, à commencer par les voitures électriques, dont 13 305 exemplaires ont été mis à la route (+86,2 %). Elles ont ainsi resserré l'écart avec les PHEV qui ont terminé le mois à 15 433 unités (+71 %). Dans le même temps les hybrides, HEV et MHEV confondus, ont cumulé 71 392 immatriculations, en gain de 16,5 %

Une poussée qui a compensé la chute des motorisations thermiques. L'Unrae a rapporté un total en repli de 14,3 % pour les voitures essence (sous les 30 960 unités) et un déclin de 28,1 % pour les voitures diesel, à tout juste plus de 10 000 unités.

Entre particuliers et loueurs courte durée

Seuls deux canaux ont tiré les chiffres vers le haut. Le marché italien a compté pas loin de 80 500 immatriculations de voitures neuves à particuliers, en croissance de 15,7 %. En parallèle, les 14 843 voitures neuves mises à disposition des loueurs courte durée correspondaient à une hausse de 13,6 % par rapport à l'an passé.

Les marques ont réduit de 3 % la voilure sur les véhicules de démonstration, à juste un peu plus de 16 000 voitures. Dans les mêmes proportions, le canal des loueurs longue durée a subi une perte volumétrique d'environ 500 unités. Au mois de mai, ce canal a été un débouché pour 32 213 voitures neuves (-1,6 % par rapport à 2025). Quant aux sociétés, elles ont pris possession de 8 080 voitures, soit -4,2 % en un an.

Au terme des cinq premiers mois de l'année en cours, le marché des voitures neuves en Italie fait un bond de 9,4 %, à 790 300 unités. Toutefois, structurellement, il reste donc inférieur de 13,2 % à la tendance de consommation en 2019.