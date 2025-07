En Allemagne, l’électrique redémarre mais le marché plonge

Le marché automobile allemand a reculé en juin 2025, pénalisé par la chute des ventes de moteurs thermiques. Seule éclaircie : les voitures électriques, en rebond. Sauf pour Tesla, dont les ventes s’effondrent, tandis que les marques chinoises poursuivent leur percée.

Le marché automobile allemand s'est contracté de 13,8 % en juin 2025. ©AdobeStock-flowertiare

Le marché automobile allemand s'est contracté en juin 2025, mais les voitures électriques sont toujours en progrès, sauf pour Tesla dont les ventes continuent de flancher. Au total, 256 193 voitures particulières ont été immatriculées en Allemagne sur le mois, soit 13,8 % de moins qu'un an plus tôt, a indiqué l'Agence fédérale pour l'automobile (KBA).

Principale cause de cette baisse : un effet ponctuel lié à un "pic de nouvelles immatriculations en juin de l'année précédente", a commenté le cabinet de conseil EY pour expliquer cette baisse. Le marché a été freiné par les ventes de voitures traditionnelles à essence (-34 %) et au diesel (-32 %).

+8,6 % pour les électriques

En revanche, le segment électrique, en hausse pour le sixième mois d'affilée, continue de retrouver des couleurs après un an de chute libre, due à l'arrêt des subventions gouvernementales pour les véhicules électriques en décembre 2023.

Les immatriculations 100 % électriques ont grimpé de 8,6 % en juin, retrouvant une part de 18,4 % du total des voitures vendues, au même niveau que la moyenne de 2023, l'apogée pour le segment, contre seulement 13,5 % sur l'ensemble de l'année 2024.

Mais dans ce tableau, Tesla fait figure d'exception : les immatriculations de la marque américaine ont chuté de 58 % au premier semestre. Le recul se confirme mois après mois, malgré le départ d'Elon Musk du conseil présidentiel de Donald Trump fin mai, une décision qui n'a pas suffi à redorer l'image du constructeur, boycotté dans plusieurs pays.

Le constructeur californien a par ailleurs annoncé une baisse de ses livraisons mondiales au deuxième trimestre, notamment en Chine, son deuxième marché après les États-Unis. Le groupe était pourtant en avance sur ce segment par rapport aux constructeurs allemands, en crise depuis l'an dernier.

BYD monte en puissance

Outre leurs mesures d'économies, ces derniers sont contraints d’accélérer sur l’électrique bon marché pour proposer des modèles plus abordables, dans un environnement marqué par la baisse de la demande mondiale, les droits de douane américains, l'inflation persistante et la montée en puissance des constructeurs chinois.

Le numéro un chinois BYD a écoulé 6 323 véhicules en Allemagne au cours des six premiers mois de l'année, soit une hausse spectaculaire de 426 % sur un an. Parmi les nouveaux entrants sur le marché européen, le chinois XPeng a également vendu 1 065 voitures ces six derniers mois (+3 336 % sur un an). (avec AFP)