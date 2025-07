Quels sont les nouveaux véhicules éligibles au bonus écologique ?

Citroën ë-C5 Aircross, Hyundai Inster, DS N° 8… Ces modèles électriques très attendus font partie des heureux élus au score environnemental. Découvrez la liste des nouveaux entrants qui bénéficieront des aides à l'acquisition.

Le Journal officiel a actualisé sa liste de voitures pouvant prétendre au bonus écologique. Un arrêté datant du 16 juillet 2025 vient en effet d’ajouter une poignée de nouveautés très attendues.

Parmi les nouveaux entrants, il y a tout d’abord le Citroën ë-C5 Aircross, le prochain venu de la marque aux chevrons. Si son prix n’est pour l’heure pas encore connu, on sait en revanche que ce C-SUV 100 % électrique devrait faire ses premiers tours de roue sur les routes françaises en septembre 2025.

Autre modèle tricolore, le DS N° 8 fait également partie des voitures écoscorées. Cette grande berline électrique de 750 km d’autonomie sera facturée à partir de 59 200 euros. Déjà présente dans la liste du mois de juin 2025, la Mercedes-Benz CLA est, quant à elle, désormais rejointe par des versions plus puissantes et quatre roues motrices.

Si elle faisait partie des grands absents jusqu’à aujourd’hui, la version cinq places du Hyundai Inster peut enfin bénéficier de l’aide à l’achat. Une victoire pour le constructeur sud-coréen. Ce petit SUV 100 % électrique devient donc l’un des rares modèles éligibles à l’écoscore à ne pas être produits en Europe, puisqu’il est fabriqué en Corée du Sud.

Enfin, on note aussi la présence du Volvo EX30. Auparavant produit en Chine, le petit SUV 100 % électrique sort depuis avril 2025 des lignes de production de l’usine Volvo Cars de Gand, en Belgique. Il devient donc enfin éligible au bonus écologique, près d’un an et demi après son lancement.