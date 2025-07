Le classement des plus grandes fortunes françaises du secteur auto en 2025

Le magazine économique Challenges a dévoilé l’édition 2025 de son classement des 500 plus grandes fortunes de France. Les acteurs de l'automobile gagnent du terrain par rapport à l’an dernier puisqu’ils sont désormais 19 à figurer dans les 500. Malgré une fortune en nette baisse, c’est toujours la famille Peugeot qui domine le secteur.

La famille Peugeot, ici représentée par Robert Peugeot, la famille Michelin, représentée par Pierre Michelin, et François Feuillet, sont les trois plus grandes fortunes du secteur automobile en 2025. ©DR

Qui sont les plus grandes fortunes professionnelles de France en 2025 ? À cette question, le magazine économique Challenges apporte une réponse en publiant chaque année un classement qui recense les 500 plus grosses fortunes françaises.

Avec un total de 145 milliardaires recensés, le patrimoine cumulé des "500" s’élève à 1 128 milliards d’euros en 2025, soit une baisse de 100 milliards d’euros par rapport au niveau record atteint en 2024.

Si, depuis 2017, Bernard Arnault et sa famille étaient les leaders incontestés du classement, le patron de LVMH a cette année perdu sa place de numéro un. Le milliardaire a en effet vu sa fortune chuter de 73,6 milliards d’euros (-39 %) en 2025, à 116,7 milliards d’euros.

C’est donc la famille Hermès qui prend la tête du top 500, avec un patrimoine estimé à 163,4 milliards d’euros (+5 %). Enfin, celle de Chanel vient compléter le podium, grâce à une fortune de 95 milliards d’euros (-17 %).

Plusieurs acteurs de l'industrie et de la distribution automobile figurent aussi dans ce classement des 500 plus grandes fortunes de France, bien qu’il faille attendre la 44e place pour voir apparaître le premier nom issu du secteur. Au total, ils sont 19 à figurer dans le top 500 de 2025, soit deux de plus que l’année dernière.

La famille Peugeot reste leader du secteur

En 44e position du classement général, la famille Peugeot occupe toujours, et loin devant, la tête du palmarès du secteur automobile, avec une fortune de 2,7 milliards d’euros. Cependant, elle accuse une énorme baisse de 1,8 milliard d’euros de son patrimoine, lui faisant ainsi perdre 13 places par rapport à 2024. Une chute qui s’explique en grande partie par la forte baisse de Stellantis en Bourse en début d’année 2025.

De son côté, malgré une baisse de 300 millions d’euros de son patrimoine, la famille Michelin conserve sa deuxième place (81e dans le classement général) et affiche une fortune de 1,6 milliard d’euros.

François Feuillet et sa famille, actionnaires de Trigano, le leader européen du camping-car, terminent en 2025 sur la troisième marche du podium grâce à un patrimoine de 1,5 milliard d’euros (-50 millions d’euros en un an). Il est le dernier milliardaire du secteur automobile, mais aussi le dernier présent dans le top 100 du classement général (89e place).

Les distributeurs très bien représentés

Comme à leur habitude, les dirigeants de groupes de distribution restent bien représentés dans le classement des 500 plus grandes fortunes françaises. À commencer par Jean-Paul Dubreuil et sa famille, patron du groupe éponyme, qui termine à la cinquième position (169e au général), avec un patrimoine de 800 millions d’euros.

Jean-Louis Mosca, président de BYmyCAR, arrive quant à lui septième (331e sur 500). À la tête du deuxième distributeur de France, sa fortune est estimée à 400 millions d’euros.

À la dixième place, on retrouve à égalité Jean-Bernard Maurin ainsi que Hervé et Léila Neubauer, qui totalisent chacun 350 millions d’euros.

Suivent ensuite Bernard Hayot (GBH), Jacques Hess (groupe Hess), Stéphane Bailly (Car Avenue), Érik Chopard-Lallier (groupe Chopard) et enfin Jean-Claude Gueudet (Gueudet), qui clôture ce classement. Notons par ailleurs que les dirigeants des groupes Hess et Chopard font leur entrée dans le top 500 pour la première fois en 2025.

Classement des plus grosses fortunes du secteur automobile en 2025