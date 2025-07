Le distributeur Bony reprend les affaires Renault du groupe Fabre

Le groupe piloté par Laurent Fabre s’apprête à céder ses concessions Renault et Nissan au groupe Bony, soit douze au total. La transaction, attendue pour le 1er octobre 2025, marque un recentrage stratégique pour l'opérateur de Rodez (12) et une expansion vers le sud-ouest du Massif central pour le distributeur auvergnat.

Le groupe Bony va reprendre les affaires Renault et Nissan du groupe Fabre. ©Renault

Selon l'Autorité de la concurrence, l'opérateur aveyronnais est sur le point de se séparer de ses affaires Renault et Nissan. Cette information est confirmée par Laurent Fabre, président du groupe éponyme, qui va céder ses commerces au groupe Bony. La transaction, "qui devrait être validée au 1er octobre 2025", comme nous l'a indiqué le dirigeant, concerne neuf sites Renault-Dacia et trois concessions Nissan.

Dans le détail, il s'agit des concessions Renault-Dacia de Rodez, Millau, Villefranche-de-Rouergue et Decazeville dans l'Aveyron (12), ainsi que celles dans le Cantal (15), à Aurillac, dans le Lot (46), à Figeac et dans le Tarn (81), à Albi, Blaye-les-Mines et Gaillac. Côté Nissan, il cède les concessions de Rodez, Aurillac et Albi. Cette acquisition représente entre 4 500 et 5 000 VN ainsi que 5 000 VO.

"Même si nous avions de bons résultats, nous n'avions pas la possibilité de nous développer avec la marque", précise Laurent Fabre. Nous avons donc profité d'une belle opportunité pour céder ces affaires, ce qui nous permet de nous développer avec d'autres marques que nous commercialisons et de poursuivre notre diversification."

Poursuivre dans l'automobile

Le groupe Favre distribue également dans le sud du Massif central et le Quercy les marques du groupe Volkswagen, ainsi que Ford, Suzuki et BYD. Il a notamment investi ces dernières années dans le recyclage des véhicules ainsi que dans l'occasion. "Cette cession ne signifie absolument pas que nous allons quitter le monde de l'automobile", tient-il à préciser. En 2024, le distributeur a commercialisé 6 410 VN et a réalisé un chiffre d'affaires de 313 millions d'euros, avec une rentabilité positive.

De son côté, l'appétit du groupe Bony semble insatiable. En février dernier, il a acquis la société Ricoux, filiale du groupe Meignan, qui exploitait deux concessions Renault-Dacia à Thiers et Ambert (63), pour un chiffre d’affaires cumulé de 18 millions d’euros. Ce rachat lui a ainsi permis de couvrir tout le département du Puy-de-Dôme. En ajoutant la plaque Renault du groupe Fabre, le groupe piloté par Mickaël Bony étend ainsi son territoire vers le sud-ouest du Massif Central, où il était absent.