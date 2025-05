Les groupes Thivolle et Bony se répartissent les affaires Renault de Pascal Meignan

La distribution des marques Renault évolue en Auvergne et en Bourgogne avec la reprise de la dizaine de concessions de Meignan. Ces mouvements, qui marquent la fin d’un acteur régional historique, renforcent la stratégie de concentration territoriale des repreneurs, les groupes Thivolle et Bony.

Le groupe Meignan (ici, concession de Roanne), cède ses affaires aux groupes Thivolle et Bony. ©GoogleStreetView

Le paysage de la distribution automobile continue de se redessiner en région Auvergne-Rhône-Alpes et en Saône-et-Loire (71). Après le rachat du groupe EDA, concessionnaire historique Ford à Saint-Étienne (42), au printemps dernier, le groupe Thivolle s'apprêterait à reprendre, selon l'Autorité de la concurrence, huit affaires Renault au groupe Meignan.

L’opération permettrait ainsi au groupe présidé par François-Xavier Thivolle de renforcer significativement son maillage territorial, en consolidant sa présence dans des départements où il est déjà implanté et de faire rejoindre ses plaques du nord de la très grande région lyonnaise à celle du sud, en passant par l'ouest.

Dans la Loire (42), il ajouterait ainsi Roanne et Montbrison à ses sites existants de Saint-Étienne, Saint-Chamond et Firminy. En Saône-et-Loire, Gueugnon, Paray-le-Monial et La Clayette viendraient compléter son réseau déjà présent à Mâcon, Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Montceau-les-Mines et Autun. Dans le Rhône (69), les concessions d’Amplepuis, Tarare et Fleurieux-sur-l'Arbresle rejoindraient celles de Givors et Villefranche-sur-Saône.

Concentration dans la Loire, la Saône-et-Loire et le Rhône

Réparties entre les sociétés Lafay et Garage Paul Mathieu, ces dernières acquisitions pèsent plus de 130 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel et emploient 250 collaborateurs.

Pour rappel, le groupe Thivolle s’était désengagé en 2024 de la banlieue sud de Lyon en cédant à Retail Renault Group les concessions de Sainte-Foy-lès-Lyon et Saint-Genis-Laval. "Retail Renault Group était déjà présent sur l'intégralité de l'agglomération, excepté dans ces deux villes", nous avait présenté François-Xavier Thivolle, président directeur général du groupe éponyme. Il était donc logique que le constructeur récupère ces adresses."

Bony reprend deux affaires dans le Puy-de-Dôme

En parallèle, le groupe Bony avait annoncé, dès le mois de février dernier son intention de réaliser la reprise de la société Ricoux, filiale du groupe Meignan, qui exploitait deux concessions Renault-Dacia à Thiers et Ambert (63), pour un chiffre d’affaires cumulé de 18 millions d’euros. Ce rachat lui permet ainsi de couvrir tout le département du Puy-de-Dôme.

Pour information, ces différents rachats font suite à la décision de Pascal Meignan, actuel dirigeant du groupe éponyme, de céder ses affaires pour partir à la retraite.

Fondé en 1919 à Roanne, le groupe Meignan avait construit au fil des décennies une plaque régionale solide, historiquement liée à Renault depuis 1922. Sous l’impulsion de Roger Meignan, puis de son fils Pascal à partir de 1997, l’entreprise s’est développée par acquisitions successives, jusqu’à employer 330 salariés et générer plus de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires.

En raison de l'échec des négociations entre l'un des deux repreneurs et le constructeur, l’activité Nissan, présente à Roanne et Thiers, a quant à elle été arrêtée dès septembre 2024.