Aston Martin récompense le groupe Chopard

La concession lyonnaise, qui distribue la marque anglaise, a reçu le titre de meilleur concessionnaire après-vente régional. Il s'agit de la seule adresse française à remporter ce prix prestigieux décerné chaque année par Aston Martin.

Aston Martin Lyon, détenu par le groupe Chopard, a été désigné Meilleur concessionnaire régional de l’année pour le service après-vente, dans le cadre des Wings Awards 2024 (au centre, Frédéric Blanc, directeur du site). ©Aston Martin

La concession Aston Martin de Lyon, détenue par le groupe Chopard, a remporté le titre de meilleur concessionnaire après-vente régional 2024 (Regional aftersales dealer of the year), décerné dans le cadre des Wings Awards d’Aston Martin. Il s'agit de la seule concession française à avoir été récompensée dans le cadre de ce concours mondial.

"Je salue le travail remarquable des équipes après-vente de Lyon qui, depuis 2008, incarnent avec brio l’excellence, la rigueur et la passion qui définissent l’ADN de la marque Aston Martin, indique Frédéric Blanc, directeur de la concession. Grâce à leur professionnalisme et à leur engagement constant, elles ont su instaurer une relation de confiance durable avec nos clients, en plaçant leur satisfaction au cœur de leurs priorités. Leur capacité à fidéliser depuis tant d’années témoigne de leur expertise, comme de leur attachement profond à l’univers Aston Martin (...)"

Deux autres concessionnaires en Europe ont été plébiscités : Aston Martin Lisbonne (Portugal) s'impose à la tête du classement en remportant le titre de meilleur concessionnaire mondial de l'année (Global dealer of the year), tandis que le titre de meilleure équipe marketing mondiale de l'année (Global marketing team of the year) a été décerné à Aston Martin Cologne (Allemagne).

Quatre concessions en France et une à Monaco

Pour Andreas Bareis, regional president EMEA pour Aston Martin, "les efforts et les résultats remarquables des équipes de Lisbonne, Cologne et Lyon sont représentatifs de l'évolution récente d'Aston Martin et des performances de sa nouvelle gamme de véhicules. Les trois lauréats des Wings Awards 2024 du réseau Aston Martin Europe sont prêts pour une année 2025 particulièrement excitante, avec les nouvelles Vantage Roadster et Vanquish Volante, mais aussi et surtout avec l'incroyable supercar hybride à moteur central la Valhalla, dont les premières livraisons aux clients sont prévues avant la fin de l'année".

Le réseau Aston Martin dans l'Hexagone est composé de quatre concessions en France et une à Monaco. Elles sont détenues par deux opérateurs : le groupe BPM à Paris (75), Bordeaux (33) et Monaco et le groupe Chopard à Lyon (69) et à Cannes (06). En 2024, la marque anglaise a enregistré 71 immatriculations, en baisse de 23,7 %.