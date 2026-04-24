Le groupe Bruschet sur les rangs pour reprendre une partie du distributeur Cavallari

Quatre mois après son placement en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nice, sur la Côte d'Azur, le destin du groupe Cavallari semble être scellé. Selon le site de l'Autorité de la concurrence, le groupe Bruschet Automobiles, présidé par Marc Bruschet, également président des concessionnaires VP chez Mobilians, se positionnerait sur une prise de contrôle exclusive de certains actifs.

Toujours selon la notification publiée, la reprise concernerait les sociétés Cavallari Côte d'Azur, Établissements Cavallari et Cavallari Motorbike, dont les deux dernières distribuent les marques Honda Motor et la marque Aixam de voitures sans permis.

Selon nos informations, une audience au tribunal de commerce devrait avoir lieu dans les jours qui viennent pour une cession "par appartement" du groupe.

Pour mémoire, Gabriel Cavallari, aujourd'hui disparu, avait fondé la société en 1961. Elle s'étend à ce jour de Fréjus (83) à la principauté de Monaco, en passant par Cannes et Nice (06). Le groupe commercialise des voitures légères, des modèles sans permis et des motos.

Parmi les marques représentées par le groupe Cavallari se trouvent Volvo, Kia, Honda, MG Motor, Aixam, Subaru mais également des marques de mobilité comme Kate ou encore Xev Yoyo. Le groupe est également réparateur agréé Ferrari et dispose d'une filiale dédiée à la location.