Le groupe Cavallari placé en redressement judiciaire

Publié le 20 janvier 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Le distributeur azuréen traverse une mauvaise passe. Une procédure a été ouverte au tribunal de commerce de Nice, au début du mois de janvier 2026, pour placer Cavallari Holding SAS en redressement judiciaire.

Le groupe Cavallari distribue des voitures et des motos sur la Côte d'Azur. ©Le Journal de l'Automobile

Les nuages s'amoncellent au-dessus de Cavallari Holding SAS. Le groupe de distribution automobile azuréen a été placé, le 8 janvier 2026, en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nice. La direction a désormais six mois pour éclaircir la situation économique. Le groupe présidé par Hervé Cavallari et dirigé par Frédéric Delabrouille avait déjà connu une année 2024 compliquée, selon les documents officiels présentés par la holding installée à Mougins (06). Contactée par nos soins, la direction n'a pas donné suite, pour le moment, à nos sollicitations. Le groupe Chopard reprend le site Fiat et Leapmotor cédé par Stellantis & You au Cannet Pour mémoire, le regretté Gabriel Cavallari a fondé la plaque de distribution en 1961. Elle s'étend à ce jour de Fréjus (83) à la principauté de Monaco, en passant par Cannes et Nice (06), commercialisant des voitures légères, des voitures sans permis et des motos. Solidement installé sur son territoire, le concessionnaire peine cependant à dépasser les 3 000 VN par an et donc à atteindre une taille critique nécessaire à la survie dans un contexte économique exigeant. Parmi les marques représentées par le groupe Cavallari se trouvent Volvo, Kia, Honda, MG Motor, Aixam, mais également Ferrari, Subaru, XEV, Microlino et Kate. Il existe par ailleurs des sites dédiés exclusivement au commerce de voitures d'occasion.

