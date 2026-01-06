Le groupe Chopard reprend le site Fiat et Leapmotor cédé par Stellantis & You au Cannet

Publié le 6 janvier 2026 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

Le distributeur piloté par la famille Chopard poursuit son développement sur la Côte d'Azur en reprenant une succursale du groupe Stellantis dans les Alpes-Maritimes. La concession distribue les marques du groupe ex-FCA et Leapmotor.

Le groupe Chopard est sur le point d'acquérir une nouvelle concession au Cannet (06). ©GoogleStreetView

Selon l'Autorité de la concurrence, le groupe Chopard a repris le point de vente Stellantis & You au Cannet (06), distributeur des marques de ex-FCA (Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep et Fiat Professionnel) ainsi que de Leapmotor. Le groupe était déjà présent dans la ville, sur la même avenue, avec Peugeot, Citroën, DS Automobiles et Opel. Le groupe originaire de Besançon (25) est fortement implanté en région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec Peugeot, Citroën et Opel, aussi bien dans les Hautes-Alpes (05), les Alpes-de-Haute-Provence (04) que sur la côte, dans le Var (86) et les Alpes-Maritimes (06). Cette acquisition va permettre au distributeur de se développer avec ces marques sur ce territoire. Il commercialisait déjà Fiat, Alfa Romeo et Jeep à Fréjus et Fiat à Draguignan (83). À noter qu'un autre important distributeur ex-FCA est aussi présent dans le département des Alpes-Maritimes. En 2023, Mozart Automobiles réalisait 458 Fiat, soit une part de marché pour la marque de 3,1 % contre 2,5 % au niveau national. Aston Martin récompense le groupe Chopard Le groupe Chopard figure à la 10e place de notre classement des cent premiers distributeurs de France. En 2024, il a commercialisé 32 515 véhicules neufs et 29 557 d'occasion. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 1,91 milliard d'euros et employait près de 3 000 personnes. Il commercialise toutes les marques du groupe Stellantis, mais également Toyota, BYD, Suzuki, Kia, Aston Martin et Lotus. Il est également impliqué dans les deux-roues (Honda, Kawasaki, Yamaha, etc.).

