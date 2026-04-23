Essai Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 250+ : un boulevard devant elle

La version Shooting Brake de la Mercedes-Benz CLA se présente sur le marché sans avoir à se frotter à une concurrence directe. Une aubaine pour ce modèle décliné en électrique à plus de 750 km d’autonomie et proposé à partir de 55 700 euros.

En version 250+, la Mercedes-Benz CLA Shooting Brake affiche une autonomie de 768 km. ©Mercedes-Benz

À force de proposer des SUV de toutes tailles, les constructeurs en ont presque oublié qu’il existait d’autres territoires à explorer. La version Shooting Brake de la Mercedes-Benz CLA est là pour nous le rappeler.

L’âge d’or des breaks est révolu mais cela ne veut pas dire qu’il faille tirer un trait définitif sur cette catégorie, qui présente de nombreux avantages. À commencer par le volume de coffre. Ces modèles sont également plus légers et plus fins esthétiquement, même si ces deux éléments font, semble-t-il, l’objet d’une amnésie générale. Ce n’est pas une fatalité, le bon sens finira peut-être par reprendre le dessus un jour ou l’autre.

Pas de concurrence frontale

La CLA Shooting Brake, dans sa version électrique, arrive donc sur un segment de marché embryonnaire. En cherchant bien, ce modèle est même sans concurrence directe, tant en termes de longueur, de prix que d’autonomie.

On trouve un cran en-dessous une Peugeot e-308 SW à 4,63 m par exemple. Ce break est proposé à partir de 39 750 euros et n’offre que 450 km d’autonomie. Une autre alternative est la Volkswagen ID.7 Tourer, pointant à 4,96 m, dont la version dotée d’une batterie de 59 kWh débute à 53 700 euros pour 463 km d’autonomie.

Ces trois modèles ont toutefois un point commun. Ils sont tous éligibles à l’écoscore, et donc à tous les avantages qui vont avec. Pour les professionnels, ce label ouvre droit à l’abattement de 70 % sur les avantages en nature.

La CLA Shooting Brake (4,73 m) est écoscorée dans sa version 250+. Grâce à sa batterie NMC (Nickel-Manganèse-Cobalt) de 85 kWh et sa consommation WLTP mesurée à 12,7 kWh/100 km, elle affiche une autonomie sans égal de 768 km en cycle mixte WLTP (plus de 900 km en urbain). Le tout à partir de 55 700 euros en finition Progressive Line.

En attendant la BMW i3 Touring

Avec un tel CV, ce modèle a toutes les cartes en main pour intégrer les car polices des entreprises. Ce que fait d’ailleurs la berline avec succès. À l’issue du premier trimestre 2026, 755 unités ont été livrées sur le marché des flottes, soit 62 % de son volume total.

La seule véritable concurrence de la CLA Shooting Brake viendra d’ici à quelques mois, plutôt en 2027, de la BMW i3 Touring. À ce jour, seule la berline a été présentée. Ses 900 km d’autonomie ont marqué les esprits, nul doute que le break sera performant dans ce domaine.

En attendant, la Mercedes-Benz joue sur du velours. Les qualités de la berline sont évidemment au rendez-vous. À commencer par la puissance de charge 320 kW qui, grâce à son architecture en 800 V, permet de récupérer jusqu’à 315 km d’autonomie en seulement 10 minutes. Pour la recharge lente, un chargeur embarqué de 11 kW est proposé de série et peut passer à 22 kW en option. À cela s’ajoute la recharge bidirectionnelle.

Au niveau pratique, le break dispose de 455 l de coffre (405 l pour la berline), sans compter le frunk avant de 101 l. Avec les sièges arrière rabattus, l’espace de chargement grimpe à 1 290 l.

Consommation maîtrisée

La CLA Shooting Brake offre aussi des performances routières qui n’ont rien à envier à des équivalents thermiques. En 250+ (propulsion), elle développe une puissance de 272 ch (335 Nm de couple), de quoi atteindre une vitesse maximale de 210 km/h et réaliser le 0 à 100 km/h en 6,8 secondes. Le tout en dépit d’un poids de 2 075 kg.

Prendre le volant ne suscite donc aucune appréhension, même pour un long trajet. Ce qui n’empêche pas d’optimiser la consommation d’énergie. Activer le mode Eco et la récupération d’énergie maximale (mode B-, équivalent d’un mode One Pedal) permet de ménager la monture. Ce qui nous a permis de limiter l’appétit du véhicule à 14,8 kWh/100 km sur un trajet vallonné, certes peu propice à prendre de la vitesse.

La CLA Shooting Brake a toutes les qualités pour exister dans un monde où les SUV ont pris le pouvoir. D’autant plus que la gamme sera complétée par une version 200 (batterie de 58 kWh, 525 km d’autonomie) pour les budgets plus serrés et que la version 350 4Matic (354 ch, 743 km d’autonomie) complète le catalogue pour les clients à la recherche de plus de punch et de tenue de route (transmission intégrale).

Mercedes-Benz ajoutera également des versions hybrides 48 V avec trois niveaux de puissance. La CLA Shooting Brake disposera alors d'une force de frappe encore plus inédite.