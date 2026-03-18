900 km d’autonomie, la claque BMW i3

BMW s’apprête à bousculer l’ordre établi sur le marché des électriques avec sa nouvelle i3 dont l’autonomie peut atteindre 900 km. La vitesse de recharge sera un autre atout, avec la possibilité de récupérer jusqu’à 400 km en seulement dix minutes.

La nouvelle BMW i3 offre jusqu'à 900 km d'autonomie. ©BMW

BMW frappe fort sur le créneau des berlines électriques avec la nouvelle i3. Une réponse éclatante à son grand rival Mercedes-Benz et sa non moins pertinente CLA, élue voiture de l’année 2026. Le duel s’annonce prometteur.

La nouvelle i3 va encore plus loin en matière d’autonomie, avec un rayon d’action pouvant atteindre 900 km. Idem pour la recharge, BMW communiquant sur la possibilité de récupérer jusqu’à 400 km d’autonomie en seulement dix minutes, via un chargeur de 400 kW.

Architecture 800 volts

La berline tricorps de la marque à l’hélice, assemblée à Munich à compter du mois d’août 2026, repose sur une architecture 800 volts et dispose d’une batterie "compacte et plus plate", assure le constructeur. Sa capacité n’a pas été communiquée à ce stade, mais elle devrait être proche de celle du iX3, supérieure donc à 100 kWh.

La version la plus vitaminée de la i3, la 50 xDrive, est équipée d’un moteur électrique sur chaque essieu, pour une puissance combinée de 469 ch et un couple de 645 Nm. Un dispositif synonyme de quatre roues motrices.

Pour le reste, notamment au niveau du design, la i3 se veut assez fidèle au concept Neue Klass que BMW expose depuis plusieurs années maintenant sur divers salons automobiles. Porte-à-faux courts, empattement long (2 897 mm) sont à l’ordre du jour, de même que la calandre lumineuse avec ses quatre optiques et les feux horizontaux à l’arrière.

Au premier abord, la BMW i3 (4 760 mm de long) ne manque pas de caractère. La marque promet d’ailleurs un "comportement routier d’une précision remarquable" avec une unité de commande, baptisée BMW Heart of Joy, offrant des temps de réaction "dix fois plus rapides que ceux des systèmes précédents".

Premières livraisons à l'automne

À bord, la berline ne fait évidemment pas l’impasse sur la connectivité et le digital, avec un bandeau numérique courant sur toute la largeur de la planche de bord, dans sa partie haute. Vient s’ajouter un écran de 17,9 pouces en partie centrale.

Cette première prise de contact avec la BMW i3 est assurément prometteuse. Il faudra toutefois patienter avant d’en faire l’expérience au volant. Les premières livraisons interviendront à l’automne 2026.