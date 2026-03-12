BMW résiste aux turbulences du marché automobile

Le constructeur BMW a terminé l’exercice 2025 avec des résultats financiers et commerciaux solides, malgré un contexte marqué par des tensions géopolitiques, des droits de douane plus élevés et une concurrence accrue sur plusieurs marchés, notamment en Chine.

Il a enregistré une légère diminution de son bénéfice net, à 7,45 milliards d'euros. Le géant de l'automobile allemand a enregistré une baisse de 3 % de son résultat net sur un an, lesté par une chute de 6,3 % de son chiffre d'affaires, à 133,5 milliards d'euros.

Une rentabilité de 5,3 %

L'Ebit de la division automobile, qui porte les résultats de BMW, a subi une forte baisse de 20,7 % à 6,3 millions d'euros, ce qui correspond à une marge de 5,3 %. Ce résultat est conforme aux prévisions, mais en recul d'un point sur un an. Cet indicateur clé de la rentabilité, essentiel pour un constructeur de véhicules haut de gamme, est attendu entre 4 et 6 %.

En 2025, les tarifs douaniers supplémentaires – d'une part les taxes de l'Union européenne sur les véhicules électriques produits en Chine et d'autre part les droits de douane américains sur les importations et les métaux – ont réduit cette marge d'environ 1,5 point.

2,46 millions de véhicules mis à la route

Sur le plan commercial, BMW Group a livré 2,46 millions de véhicules dans le monde en 2025, enregistrant une progression de 0,5 % par rapport à l’année précédente.

La dynamique commerciale a été contrastée selon les régions. Le groupe a connu un ralentissement en Chine, avec une perte de 12,5 %, où "le marché automobile est devenu particulièrement compétitif, affectant les ventes de nombreux constructeurs internationaux, a souligné Oliver Zipse, président du groupe BMW. Malgré cela, le pays reste le premier marché du groupe, avec environ 626 000 véhicules vendus."

Contrairement à ses concurrents Volkswagen et Mercedes-Benz, BMW prévoit un volume de ventes à peu près équivalent à celui de 2025 en Chine, preuve que le groupe devrait résister un peu mieux sur le marché asiatique.

L'Europe dépasse le million de véhicules

En Europe, le constructeur a enregistré une croissance de 7,3 %, avec plus d’un million de véhicules vendus pour la première fois depuis 2019. "Cette performance reflète notamment la bonne réception des modèles récents et l’augmentation de la demande pour les véhicules électrifiés", résume Oliver Zipse.

Aux États-Unis, le constructeur a également progressé, avec plus de 419 000 véhicules livrés, soit une hausse de 5,6 % sur un an. Cette progression s’est accompagnée d’un gain de parts de marché dans ce pays, l’un des marchés les plus importants pour le groupe.

Une gamme équilibrée chez BMW

Dans le détail, la marque BMW reste leader du segment premium. "La combinaison entre une forte demande sur les SUV X1, X3 et X5 et les berlines traditionnelles qui continuent également de bien se vendre, avec les Séries 3 et 5 et qui restent des piliers de notre offre, nous permet de maintenir un équilibre entre volumes de ventes et valeur ajoutée", a précisé le dirigeant.

La division sportive BMW M poursuit sa progression. En 2025, elle a enregistré sa quatorzième année consécutive de croissance, avec plus de 213 000 véhicules vendus. Les modèles M représentent désormais près d’une BMW sur dix vendue dans le monde, ce qui confirme l’attractivité des versions hautes performances au sein de la clientèle du constructeur.

Mini porte l'électrique

Concernant Mini, la marque a connu une année particulièrement positive, portée par le renouvellement complet de sa gamme. Les ventes ont progressé d’environ 18 % en 2025. Le nouveau Mini Countryman a joué un rôle important dans cette croissance, représentant à lui seul plus de 30 % des ventes de la marque. L’électrification constitue également un levier majeur pour la marque. Plus d’un tiers des véhicules Mini vendus dans le monde sont désormais électriques, et dans certains marchés, la part dépasse même 50 %.

De son côté, Rolls-Royce a maintenu ses volumes de ventes à un niveau comparable à celui de l’année précédente. Les modèles Cullinan et Spectre ont été les principaux moteurs de cette performance. L’année 2025 a également marqué le centenaire de la Phantom, modèle emblématique de la marque. Rolls-Royce poursuit parallèlement ses investissements industriels, notamment sur son site de Goodwood au Royaume-Uni.

Une division moto qui représente 200 000 véhicules

La division BMW Motorrad a elle aussi maintenu de bons résultats. Malgré un recul global du marché mondial des motos de plus de 500 cm³, BMW a vendu plus de 200 000 motos pour la quatrième année consécutive. L’Europe représente plus de la moitié des ventes, l’Allemagne restant le premier marché national pour la marque.

Les véhicules électrifiés constituent désormais un pilier majeur de la croissance du groupe. En 2025, BMW Group a livré 642 071 véhicules électrifiés dans le monde, soit une hausse de 8,2 % sur un an. Parmi eux, 442 059 étaient des modèles 100 % électriques. Les véhicules électrifiés représentent désormais 26 % des ventes mondiales du groupe, dont environ 18 % pour les véhicules entièrement électriques. En Europe, la transition vers l’électromobilité est particulièrement avancée : les véhicules électriques et hybrides rechargeables représentent plus de 40 % des ventes régionales.

Des émissions de CO₂ en baisse en Europe

Grâce à l’augmentation des ventes de modèles électrifiés et à l’amélioration de l’efficacité énergétique de ses véhicules, BMW Group a également réduit les émissions moyennes de CO₂ de sa flotte vendue en Europe. Selon les estimations internes, les émissions moyennes ont atteint 90 g de CO₂ par kilomètre selon le cycle WLTP, un niveau inférieur à l’objectif réglementaire fixé pour 2025. Cette baisse représente une réduction d’environ 9,5 g/km par rapport à 2024, permettant au constructeur de respecter les normes européennes sans recourir à des mécanismes de compensation.

Pour rappel, l'entreprise basée à Munich a mis en œuvre en 2025 un programme de forte réduction de ses dépenses de 2,5 milliards d'euros, touchant notamment les dépenses de R&D (-8,4 %) et les investissements (-20,1 %). "Cette année encore, nous poursuivons rigoureusement la réduction des coûts conformément à notre planification", a précisé le directeur financier de BMW Walter Mertl. Le constructeur compte s'appuyer également sur le lancement de sa nouvelle gamme Neue Klasse.

Nouvelle génération de X5

D'ici 2027, le constructeur compte lancer 40 nouveautés, dont le X5 qui sera dévoilé cet été. Ce dernier sera disponible avec quatre énergies, dont l'hydrogène en 2027. Au salon de Pékin, qui aura lieu à la fin du mois d'avril, BMW présentera également la nouvelle Série 7, incluant toutes les nouvelles technologies de la plateforme Neue Klasse.