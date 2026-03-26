Trophées de L’Argus 2026 : la Renault Clio sacrée Voiture de l’année

Le palmarès de la 33e cérémonie des Trophées de L’Argus est connu. Neuf prix ont été distribués par le jury, dont celui de la Voiture de l'année remporté par la nouvelle Renault Clio. Elle succède ainsi à un autre modèle du Losange, la R5 E-Tech.

La Renault Clio remporte le prestigieux prix de la Voiture de l'année 2026, devant la Kia EV2 et le Volvo EX60. ©Renault

Depuis 1993, L’Argus organise chaque année sa traditionnelle remise des Trophées. La 33e édition s’est déroulée le mercredi 25 mars 2026, aux Docks de Paris, à Aubervilliers (93). Neuf prix ont été décernés durant cette soirée, choisis par un jury composé d'experts et de journalistes du secteur automobile.

Voiture de l’année 2026

La Renault Clio est la grande gagnante de cette édition, puisqu’elle décroche le prestigieux titre de Voiture de l’année 2026. Une victoire, obtenue dans une catégorie qui rassemble 15 nouveaux modèles, issus de tous les segments du marché. Avec un total de 425 points, la Renault Clio devance le Dacia Bigster (387 points) et le Skoda Elroq (340 points). Elle succède à un autre modèle du Losange, la Renault 5 E-Tech, vainqueur en 2025.

Nouveauté de l’année 2026

Renault s’est aussi distingué dans une autre catégorie. Devenue 100 % électrique, la quatrième génération de la Twingo, qui arrive dans les concessions françaises ce mois-ci, a remporté le trophée de la Nouveauté de l’année 2026. La Renault Twingo E-Tech a récolté 408 points, devant la Kia EV2 (316 points) et le Volvo EX60 (302 points) qui complètent le podium.

Sportive de l’année 2026

Une autre voiture du groupe Renault a également retenu l’attention du jury. L’Alpine A110 R Ultime est en effet élue Sportive de l’année 2026, en ayant recueilli 39 % des suffrages des internautes. Elle succède donc à une autre Alpine, l’A290, victorieuse l’an passé. La Ferrari 296 Speciale et la Porsche 911 Turbo S Hybrid décrochent respectivement la deuxième et la troisième place de cette catégorie.

Voiture premium de l’année 2026

Les résultats sont plus serrés pour le trophée de la Voiture premium de l’année 2026. Mais c’est la Mercedes-Benz CLA qui l’emporte avec 203 points, devant le BMW iX3 (197 points) et l’Alpine A390 (178 points). Pour rappel, la berline allemande avait également été élue Car of the Year 2026 en début d’année.

Concept car de l’année 2026

Le Citroën Elo reçoit le trophée du Concept car de l’année 2026. Cette interprétation moderne du monospace l’emporte devant le Dacia Hipster et l’Audi Concept-C dans une catégorie où dix concepts car se disputaient la victoire.

Utilitaire de l’année 2026

Première réussie pour Kia qui décroche le prix de l’Utilitaire de l’année 2026. La marque sud-coréenne, qui a entamé une offensive sur le marché de l’utilitaire en France et en Europe, est déjà récompensée avec son PV5 Cargo. Premier véhicule utilitaire 100 % électrique de Kia, il s’est imposé avec 533 points, devant le Volkswagen Transporter (475 points) et le Citroën Jumpy Qinomic (426 points). Le Kia PV5 Cargo succède donc au Renault Master.

Véhicule de loisirs de l’année 2026

Décerné pour la première fois, le trophée du Véhicule de loisirs de l’année 2026 a été attribué au Volkswagen California. Acteur historique de ce marché, il s’est imposé avec 111 points, devant le Citroën Holidays (83 points) et le Dacia Bigster Pack Sleep (81 points).

Personnalité de l’année 2026

Julien Bessière reçoit le trophée de la personnalité de l’année 2026. Dans cette catégorie qui distingue un homme ou une femme ayant eu une action concrète et visible durant l’année écoulée dans les domaines de l’industrie, du commerce, du design ou du sport, le patron de Skoda France a récolté 210 points. Le prix vient donc récompenser la performance commerciale de la marque dans l’Hexagone. Julien Bessière termine devant Romain Grabowski (201 points), directeur du salon Rétromobile, et Doriane Pin (197 points), pilote de développement F1 et endurance.

La Bonne Occasion x Leboncoin de l’année 2026

Depuis 2021, ce prix met à l’honneur des modèles qui séduisent sur le marché de l’occasion. Cette année, la thématique s’est portée sur le marché des youngtimers, et c’est la BMW Série 3 E36 qui a reçu le trophée de la Bonne occasion x Leboncoin 2026. En 2025, elle a en effet obtenu le meilleur indice de désirabilité, totalisant 22,8 millions de vues sur Leboncoin, soit 2,8 fois plus que la génération précédente, la Série 3 E30.