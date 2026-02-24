Le Kia PV5 Cargo en test chez Orange

L’opérateur de télécommunications a démarré une phase de tests du Kia PV5 Cargo en conditions réelles. Si l’expérimentation s’avère concluante, le véhicule utilitaire 100 % électrique du constructeur sud-coréen pourra être intégré à la flotte d’Orange.

Le Kia PV5 Cargo retenu pour la phase de tests chez Orange est la version L2H1, dotée d’une batterie de 71,2 kWh, et aménagée par la société SD Services. ©Kia

Kia France vient de mettre à disposition de la direction de la flotte automobile d’Orange un PV5 Cargo. Sélectionné par l’opérateur de télécommunications, ce véhicule utilitaire 100 % électrique va ainsi être testé en conditions réelles.

Il s'agit d'un PV5 Cargo en version L2H1, doté d’une batterie de 71,2 kWh lui offrant jusqu’à 416 km d’autonomie WLTP, et aménagée par la société SD Services.

À l’issue de ces tests, si le Kia PV5 Cargo correspond au cahier des charges de l’entreprise, il pourra donc intégrer la flotte de véhicules d’Orange, soit l’une des plus importantes de France.

"Orange est ravi de pouvoir expérimenter ce nouvel utilitaire, conçu sur une plateforme innovante et entièrement électrique", précise Alexandre Nepveu, directeur de la gestion des véhicules chez Orange.

Qui poursuit : "Ce type de véhicule est particulièrement attendu pour réduire au maximum les temps d’arrêt aux bornes de rechargement. Le Kia PV5 Cargo effectuera un tour de France à travers cinq régions, permettant ainsi à nos techniciens d’évaluer pleinement le potentiel de ce véhicule".

Premier véhicule utilitaire 100 % électrique de Kia, le PV5 inaugure la gamme PBV du constructeur sud-coréen. Il propose des prestations intéressantes, avec notamment une autonomie allant jusqu’à 416 km ainsi qu’une recharge rapide de 10 à 80 % en moins de 30 minutes.

Ses tarifs sont également compétitifs. Il démarre à 33 500 euros HT en batterie de 51,5 kWh et à 36 800 euros HT en batterie de 71,2 kWh.

"Nous sommes particulièrement ravis et fiers de l’accueil réservé par la direction de la flotte automobile d’Orange à notre nouveau Kia PV5 Cargo récemment primé", indique Nicolas Janin, directeur des ventes de Kia France, "car cette phase de tests en conditions réelles permettra de démontrer les atouts concurrentiels de notre utilitaire 100 % électrique qui faciliteront le travail au quotidien des équipes d’Orange, tout en assurant leur mobilité décarbonée".