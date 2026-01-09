La Mercedes-Benz CLA élue Car of the Year 2026

Publié le 9 janvier 2026 ■ Par Damien Chalon ■ < 1 min de lecture

Pour la première fois depuis 1974, Mercedes-Benz remporte le prix Car of the Year 2026 avec la nouvelle CLA. La berline allemande, à la fois disponible en 100 % électrique et en hybride, devance le Skoda Elroq et la Kia EV4.

La Mercedes-Benz CLA a été élue Car of the Year 2026 avec 320 points. ©DR

