La Mercedes-Benz CLA élue Car of the Year 2026

Publié le 9 janvier 2026

Par Damien Chalon
Pour la première fois depuis 1974, Mercedes-Benz remporte le prix Car of the Year 2026 avec la nouvelle CLA. La berline allemande, à la fois disponible en 100 % électrique et en hybride, devance le Skoda Elroq et la Kia EV4.
car of the year 2026
La Mercedes-Benz CLA a été élue Car of the Year 2026 avec 320 points. ©DR

Mercedes-Benz rafle la mise à Bruxelles. Le constructeur allemand remporte le prestigieux prix Car of the Year 2026 avec la nouvelle CLA.

 

La berline, déclinée notamment en version électrique à près de 800 km d’autonomie, a été distinguée lors du salon automobile de Bruxelles, ce vendredi 9 janvier 2026.

 

La marque à l’étoile n’avait pas eu l’honneur d’une telle récompense depuis 1974 et le sacre de la Mercedes-Benz 450 SE/SEL. Son dernier podium remontait à 2017 avec la Classe E.

 

Essai Mercedes-Benz CLA : la revanche des berlines

 

La CLA succède au palmarès au duo Renault 5 E-Tech/Alpine A290. La marque au losange avait réalisé un rare doublé puisque le Scenic E-Tech avait été distingué en 2024.

 

La CLA était en compétition avec six autres finalistes, le Citroën C5 Aircross, la Fiat Grande Panda, le Skoda Elroq, le Dacia Bigster, la Kia EV4 et la Renault 4.

 

La berline allemande l’emporte avec 320 points. Suivent l’Elroq avec 220 points, l’EV4 avec 208, le C5 Aircross avec 207, la Grande Panda avec 200, le Bigster avec 170 et enfin la R4 avec 150.

