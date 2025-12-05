Essai Kia EV4 : à la conquête de l’Europe

Kia se lance sur le marché des berlines compactes 100 % électriques avec l’EV4. Une arrivée remarquée, puisque le modèle affiche des prestations solides, avec notamment une autonomie pouvant atteindre 625 km. De quoi faire trembler plusieurs concurrentes du segment.

Produite en Europe, au sein de l’usine slovaque de Zilina, la Kia EV4 est éligible à l'écoscore. ©Kia

Davantage habituée aux crossovers ou aux SUV, Kia ne compte pas pour autant laisser tomber le marché des berlines. Le constructeur sud-coréen vient en effet de lancer l’EV4, une berline 100 % électrique du segment C. Et la Kia EV4 ne devrait pas avoir trop de mal à se faire une place sur ce segment bien moins encombré que celui des C-SUV.

Produite en Europe, au sein de l’usine slovaque de Zilina, la berline compacte devient le premier modèle 100 % électrique de la marque à être fabriqué sur le sol européen. Elle aura donc l’avantage de bénéficier de l’écoscore en France. Ce qui n’est pas le cas de la Tesla Model 3 par exemple, très proche en termes de prestations proposées, moins en termes de dimensions.

D’ailleurs, force est de constater que la Kia s’élance sur un boulevard, avec très peu d’adversaires sur sa route. Elle se place en effet parmi les modèles les plus imposants du segment, là où les Peugeot e-308, DS 4 E-Tense, Citroën ë-C4, Renault Megane E-Tech ou encore VW ID.3 et Cupra Born affichent des dimensions plus compactes, mais aussi des prestations inférieures, notamment sur l’autonomie.

Après le succès rencontré par l’EV3, la Kia EV4 s’annonce donc très prometteuse et devrait réussir à se démarquer sans trop de difficultés. D’autant que l’offensive produits de Kia sera prochainement renforcée par l’arrivée de deux nouveaux véhicules 100 % électriques : l’EV5 (C-SUV) et l’EV2 (B-SUV).

Une habitabilité digne des segments supérieurs

Bref, revenons-en à notre Kia EV4. Comme évoqué précédemment, avec ses 4,43 m de long, 1,86 m de large et 1,48 m de haut, cette berline 100 % électrique s’impose comme l’une des plus grandes du segment C. Son empattement de 2,82 m est également l’un des plus longs de sa catégorie.

Mais la voiture se distingue avant tout par son style très géométrique, qui reprend la plupart des éléments déjà aperçus sur l’EV3, l’EV9 ou encore de manière plus lointaine sur l’EV6. Sur sa face avant, on retrouve la fameuse calandre baptisée "EV Tiger Face", qui confère à l’EV4 un style avant-gardiste et résolument moderne.

À l’intérieur, l’EV4 adopte un habitacle high-tech sans pour autant faire l’impasse sur les boutons physiques. En revanche, on regrette quelques détails de finition, notamment sur l'aspect de certains plastiques apparents.

La berline embarque une grande dalle de près de 30 pouces, qui se compose d’un écran de 12,3 pouces pour l’instrumentation numérique, d'un deuxième de 5,2 pouces pour les réglages de la climatisation, ainsi que d'un dernier de 12,3 pouces positionné au centre de la planche de bord pour le système d’infodivertissement.

L’EV4 se démarque également pour son espace intérieur digne des segments supérieurs. De nombreux rangements sont ainsi disponibles, notamment au niveau de la console centrale, tandis que les passagers arrière bénéficient d’une habitabilité généreuse caractérisée par un espace aux jambes remarquable, rendu possible par le long empattement de la voiture. Le volume de coffre est aussi très correct, avec une capacité de chargement de 435 l.

Jusqu’à 625 km d’autonomie

Comme l’EV3, la Kia EV4 repose sur la fameuse plateforme maison du constructeur sud-coréen, la E-GMP, inaugurée par l’EV6. La berline compacte propose deux tailles de batterie, une de 58,3 kWh lui garantissant jusqu’à 440 km d’autonomie en cycle mixte WLTP, tandis que la seconde de 81,4 kWh lui permet de réaliser un maximum de 625 km entre deux recharges.

Peu importe la taille de batterie choisie, l’EV4 embarque le même moteur avant d’une puissance de 204 ch (ou 150 kW) et d’un couple de 283 Nm. Ce dernier permet à la berline d’accélérer de 0 à 100 km/h en 7,4 secondes (7,7 secondes pour la grosse batterie) et d’atteindre une vitesse maximale de 170 km/h. La consommation varie entre 14,6 et 14,7 kWh/100 km selon la version. Le véhicule présente par ailleurs un bon niveau d'insonorisation, avec des bruits d'air et de roulement bien contenus.

Pour ce qui est de la recharge, l’EV4 est équipée de série d’un chargeur embarqué de 11 kW. En charge rapide, Kia annonce que 31 minutes suffisent pour recharger la voiture de 10 à 80 %. Le conducteur a également le choix entre trois niveaux pour le freinage régénératif, afin d’améliorer le confort des passagers et l’agrément de conduite. La pompe à chaleur et les fonctions V2L (vehicle-to-load) et V2G (vehicle-to-grid) arrivent quant à elles en option.

À partir de 38 290 euros

La Kia EV4 bénéficie également d’une vaste palette d’aides à la conduite, qui rendent la conduite semi-autonome. Parmi celles-ci, on peut relever, entre autres, l’alerte de vigilance du conducteur, le freinage d’urgence autonome (niveau 2), l’assistant actif à la conduite dans les embouteillages (niveau 2), la reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse ou encore l’aide au stationnement à distance. Un affichage tête haute de douze pouces peut aussi être choisi en option pour plus de confort.

Disponible en trois niveaux de finitions, Air, Earth et GT-line, la Kia EV4 affiche un ticket d’entrée fixé à 38 290 euros pour la version avec la petite batterie. Celle qui propose la plus grande autonomie voit quant à elle ses tarifs débuter à 42 890 euros, pour atteindre jusqu’à 46 990 euros sur le haut de gamme.