Essai Fiat Grande Panda hybride : fidèle aux origines

D’abord lancée en motorisation 100 % électrique, la Grande Panda élargit son offre avec une version hybride 48 V. Fidèle à l’esprit de ses aïeules, cette nouvelle génération aura la lourde tâche de relancer la gamme Fiat et de renouer avec des volumes en perte de vitesse.

La Fiat Grande Panda hybride 48 V voit ses tarifs débuter à 18 900 euros. ©Fiat

Fiat n’est pas en grande forme. Et pour cause, ses ventes mondiales de voitures particulières ont reculé de 8 % pour atteindre 1 142 264 unités (source Inovev) en 2024, soit près de 100 000 véhicules de moins qu’en 2023. En France, le constat est le même. La marque italienne a en effet écoulé un total de 32 770 exemplaires sur le marché français, soit une baisse de 18,8 % en un an.

Une contre-performance qui s’explique en grande partie par une gamme en panne de batterie. Assimilée depuis bientôt 20 ans à un seul modèle, la 500, la gamme de Fiat est en manque de nouveautés. La petite citadine représentait par ailleurs plus d’une vente sur deux du constructeur italien en France l’an dernier.

Mais Fiat n’a pas dit son dernier mot. Le constructeur italien a entamé début 2025 son offensive produits avec la Grande Panda, le premier des cinq modèles annoncés par la marque d'ici à 2027. Présentée comme la quatrième génération de la Panda originelle, née en 1980, elle signe donc le retour de Fiat sur le segment B, son cœur de marché depuis des décennies.

La Grande Panda vient donc s’intercaler entre la Pandina (la nouvelle appellation de la Panda), lancée en 2012 et qui a bénéficié d’un très profond restylage, et la 600. Après le lancement des motorisations 100 % électriques en début d’année, nous avons pu monter à bord de sa version hybride 48 V. Une troisième proposition, en 100 % thermique avec une boîte mécanique, viendra également compléter la gamme avant fin 2025.

Héritage bonifié

Contrairement à sa jumelle technique de Stellantis, la Citroën C3, qui n’a plus grand-chose à voir avec ses devancières en termes de design, la nouvelle Grande Panda reste quant à elle dans l’esprit des générations précédentes. Si ses dimensions sont désormais plus généreuses que celles de sa devancière, elle reste néanmoins tout à fait identifiable de par son look qui ne déroge pas à l’ADN de Fiat.

Empreint de son héritage, l’intérieur de la Grande Panda se voit tout de même modernisé. L’habitacle embarque donc un tableau de bord numérique de dix pouces, associé à un écran tactile central de 10,25 pouces. Les passagers bénéficient en plus d'un chargeur à induction, ainsi que de plusieurs ports USB-C, à l’avant comme à l’arrière.

Côté habitabilité, cette version hybride de la Grande Panda offre bien plus d’espace à ses occupants que l’électrique. En effet, les passagers profitent d’une meilleure garde au toit et peuvent glisser sans grande difficulté leurs pieds sous les sièges avant. Le volume de coffre progresse également de 50 l, pour atteindre désormais 412 l.

À partir de 18 900 euros

Sous le capot, cette nouvelle Grande Panda hybride embarque un groupe motopropulseur comprenant un moteur turbo de 1,2 litre à trois cylindres de 110 ch, combiné à une batterie de 48 V et à une transmission automatique eDCT à double embrayage et six vitesses. Ce système intègre aussi un moteur électrique de 21 kW.

Pour sa nouvelle venue, Fiat avance des émissions de CO2 de 115 g/km et une autonomie permettant jusqu'à un km de conduite en mode électrique uniquement à des vitesses inférieures à 30 km/h. Un complément très léger mais qui trouvera son utilité lors des phases de roulage à basse vitesse en ville.

Disponible en trois niveaux de finition, Pop, Icône et La Prima, la Fiat Grande Panda hybride voit ses tarifs débuter à partir de 18 900 euros en entrée de gamme. Fabriquée dans l’usine de Kragujevac, en Serbie, la citadine sera commercialisée dès l’été 2025 sur l’ensemble des marchés européens.