Essai Dacia Bigster : changement de dimension

Avec le Bigster, Dacia change de dimension et s’apprête à faire son entrée sur le segment des C-SUV par la grande porte. Attendu en mai 2025, ce nouveau modèle allie des prestations solides et un design séduisant, le tout à un prix défiant toute concurrence. Fidèle à l’ADN de la marque, il semble donc bien parti pour rafler des parts de marché.

La version essence du Dacia Bigster débutera à 24 990 euros, tandis que sa déclinaison hybride est proposée à partir de 29 700 euros. ©Dacia

Dacia serait-il sur le point de tourner définitivement la page du low cost ? C’est en tout cas l’impression que nous donne la marque roumaine avec son Bigster. Ce nouveau venu marque en effet officiellement l’entrée de Dacia dans l’un des marchés les plus disputés d’Europe, celui des C-SUV, qui comptabilise plus de 2,8 millions de voitures immatriculées chaque année.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le constructeur du groupe Renault n’a pas fait les choses à moitié pour le Bigster qui porte bien son nom. Ce nouveau modèle jouit en effet de dimensions très généreuses, avec une longueur de 4,57 m, une largeur de 1,81 m et une hauteur de 1,71 m, faisant du véhicule l’un des SUV les plus imposants du segment.

Cependant, hors de question de parler d’un Duster XXL chez Dacia, qui considère le Bigster comme un véhicule à part, apportant son lot de nouveautés. Sans déroger à l’ADN de la marque, il promet de rafler des parts de marché. Surtout chez les professionnels, clientèle à laquelle Dacia n’est pas accoutumée mais qui est particulièrement friande de C-SUV.

Aller à l’essentiel

Comme à son habitude, la marque reste très pragmatique. Le design du Bigster va à l’essentiel avec des formes et des volumes simples. Sa face avant très verticale et massive, propre aux SUV, lui confère un caractère assez robuste, tout comme ses ailes imposantes qui protègent les roues.

Dacia met également en avant l’approche durable de son nouveau modèle, puisque le "starkle", un plastique recyclé créé par les ingénieurs de la marque, est présent à hauteur de 20 % au sein du véhicule, notamment sur les protections qui courent tout autour de sa carrosserie.

Mais le Bigster propose tout de même la plupart des prestations répondant aux attentes des clients sur ce segment plutôt orienté access premium. Il reçoit donc une climatisation bi-zone, un toit ouvrant panoramique, des jantes de 17 ou 18 pouces, un hayon électrique ou encore une insonorisation renforcée du véhicule. Sur les finitions supérieures, les clients peuvent même opter pour une offre bi-ton comprenant un toit noir, une première chez Dacia.

Cet effort de prestations se poursuit à l’intérieur du véhicule, avec un tableau de bord numérique de 10 pouces (7 pouces de série) et un écran central de 10,1 pouces. De par son gabarit imposant, le Bigster offre énormément d’espace à ses passagers, comme en témoigne le rayon aux genoux de 24 cm disponible au niveau des places arrière. En ce qui concerne le volume de coffre, celui-ci s’élève à 667 l sur la version essence, le meilleur de son segment.

Des motorisations électrifiées inédites

Chez Dacia, qui dit nouveau modèle, dit nouvelles motorisations. Le Bigster inaugure donc à lui seul trois nouvelles motorisations électrifiées. Il devient ainsi le premier modèle au sein du groupe Renault à bénéficier de la toute nouvelle motorisation Hybrid 155, qui associe un moteur 4 cylindres essence de 107 ch à deux moteurs électriques et une batterie de 1,4 kWh (230 V).

Par rapport à l’offre Hybrid 140 qui équipe le dernier Duster, celle-ci développe plus de puissance (+15 ch), mais aussi plus de couple (+20 Nm), lui permettant d’afficher un total de 170 ch et 170 Nm de couple pour le seul moteur à combustion. Avec cette nouvelle offre, Dacia annonce que les utilisateurs du Bigster pourront rouler jusqu’à 80 % du temps en tout électrique en milieu urbain.

Dérivée du TCe 130 disponible sur le Duster, la motorisation TCe 140 fait également ses débuts avec le nouveau C-SUV de Dacia. Elle combine ainsi un moteur essence 3 cylindres de 1,2 L turbocompressé avec une hybridation légère 48 V et une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Cette nouvelle motorisation permet, selon le constructeur, d’abaisser d’environ 10 % la consommation moyenne, à 5,6 l/100 km en moyenne.

Avec la motorisation ECO-G 140, la marque du groupe Renault innove en proposant pour la première fois un moteur GPL associé à un système d’hybridation légère 48 V. Ce dernier vient assister le moteur, qu’il fonctionne à l’essence ou au GPL, lors des phases de démarrage et d’accélération. Il offre donc jusqu’à 1 450 km d’autonomie grâce à ses deux réservoirs contenant au total 99 litres de carburant (50 litres d’essence et 49 litres de GPL).

Enfin, le nouveau Bigster sera aussi disponible en quatre roues motrices, dans une motorisation TCe 130 4x4 qui comprend, à l’instar des précédentes, une hybridation légère 48 V. Cette transmission intégrale peut par ailleurs être pilotée à travers cinq modes de conduite (Auto, Snow, Mud/Sand, Off-road et Eco). Pour son nouveau venu, Dacia propose différentes finitions : Essential, Expression, ainsi qu'Extreme et Journey proposées au sommet de la gamme à des prix équivalents.

Niveau prix, le constructeur reste fidèle à ce qu’il a l’habitude de proposer. La version essence du Bigster sera donc disponible à partir de 24 990 euros, tandis que les tarifs de sa motorisation Hybrid 155 débuteront à 29 700 euros. Les premières livraisons clients sont prévues au mois de mai 2025.

---------------------------------------------------------------

L’avis de Yoann Taitz, expert marché et valeurs résiduelles chez Indicata, département du groupe Autorola

Le Bigster offre un design consensuel qui fait montre de robustesse avec un côté baroudeur renforcé par ses passages de roues. L’insonorisation du véhicule est en très net progrès par rapport au Duster, au même titre que sa garde au toit remarquable et son excellente habitabilité intérieure, avec notamment un très bon espace aux genoux au rang 2. Il affiche également un bon niveau de consommation, notamment sur la nouvelle motorisation Hybrid 155. Mais le point fort du Bigster reste au niveau de son rapport prix/prestations qui est très avantageux et son positionnement tarifaire qui est très compétitif dans le segment.

En revanche, le véhicule n’est pas disponible en sept places, et ce, malgré une longueur de 4,57 m. On relève également des plastiques durs qui sont un cran en dessous des standards du segment, mais qui restent malgré tout plutôt valorisants à l’œil. Enfin, on constate néanmoins que les prix sont en constante et forte augmentation chez Dacia ces derniers mois avec les lancements des dernières générations de véhicules. Or, chaque marque ayant son "plafond de verre", les clients sont-ils prêts à mettre ce prix dans un véhicule Dacia ?