Avec sa R5, Renault remporte de nouveau le prix de la Voiture de l'année

Après avoir remporté le prix de la Voiture de l’année avec le Scenic E-Tech l’an dernier, Renault réitère en 2025 avec sa R5 E-Tech et l’Alpine A290. Elles ont toutes les deux été désignées vainqueurs, loin devant le Kia EV3 et la Citroën C3.

La Renault 5 E-Tech et l'Alpine A290 ont remporté le prix de la Voiture de l'année 2025. ©Le Journal de l'Automobile-Christophe Bourgeois

Renault signe un doublé. Le constructeur au losange vient en effet de remporter le prix de la Voiture de l’année pour la deuxième année consécutive. Si le groupe dirigé par Luca de Meo avait pu compter sur son Scenic E-Tech l’an dernier, c’est désormais grâce à la R5 E-Tech et à l’Alpine A290 que Renault conserve son titre en 2025.

Précisons que c’est seulement la deuxième fois qu’un constructeur signe cette performance, la première étant Fiat, en 1995 et 1996, respectivement avec la Punto, puis le binôme Bravo/Brava.

D’autre part, le prix de la Voiture de l’année vient d’être décerné pour la quatrième fois de l’histoire à un modèle purement électrique, après la Jaguar i-Pace en 2019, la Kia EV6 en 2022 et le Renault Scenic E-Tech Electric en 2024.

Traversée du désert pendant 18 ans

Du côté de Renault, il s’agit là du huitième titre, puisque la marque française avait déjà remporté cette récompense avec la Renault 16 en 1966, la Renault 9 en 1982, la Renault Clio I en 1991, la Renault Megane Scenic en 1997, la Renault Megane II en 2003, la Renault Clio III en 2006 et donc le Renault Scenic E-Tech Electric en 2024. Avant le Scenic, le constructeur français ne s'était pas vu décerner ce prix pendant 18 ans.

La R5 E-Tech et l’Alpine A290 ont donc été le duo le plus voté par les 60 jurés issus de 23 pays européens. Avec 353 points, les deux modèles du groupe Renault devancent la Kia EV3 qui a obtenu 291 points, suivie de la Citroën C3 (et ë-C3) qui totalise 215 points.

Au pied du podium, on retrouve le Dacia Duster (172 points), tandis que les cinquième et sixième places ont respectivement été attribuées au Hyundai Inster (168 points) et au Cupra Terramar (165 points). Enfin, l'Alfa Romeo Junior clôt le classement avec 136 points.

Le prix de la Voiture de l’année 2025 a ainsi été remis à Philippe Krief, directeur général d’Alpine, et Fabrice Cambolive, directeur général de Renault, qui a réagi en déclarant : "Nous sommes très contents d’avoir remporté ce prix pour la deuxième année de suite. C’est une illustration que nous pouvons démocratiser le véhicule électrique sur le marché européen."

De son côté, Arnaud Belloni, directeur marketing de la marque au losange, s'est également réjoui : "Nous ne nous y attendions pas. C’est pour nous la cerise sur le gâteau du succès commercial de la R5 E-Tech electric".