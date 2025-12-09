Avec le concept Elo, Citroën signe le renouveau du monospace

Publié le 9 décembre 2025 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Citroën renoue avec son passé récent, lorsque les monospaces, petits ou grands, constituaient un pilier de sa gamme. Le concept Elo traduit l’envie de la marque de revenir sur ce terrain, avec un format compact et électrique.

Animé par un moteur électrique situé sur le train arrière, Elo se caractérise aussi par son pare-brise à 180°, sa surface vitrée de 4,5 m2, ses portes arrière semi-arrondies ou encore sa signature lumineuse inspirée de celle du nouveau C5 Aircross. ©Citroën

Les monospaces ne sont plus à la mode ? Citroën a dans l’idée qu’il existe encore du potentiel pour cette catégorie totalement éclipsée par les SUV. C’est le sens du concept Elo, haut en couleur, dévoilé le 9 décembre 2025 en présence de Xavier Chardon, le nouveau directeur général de la marque aux chevrons. Présenté comme un "laboratoire d’idées", Elo tranche avec les codes automobiles du moment. C’est le principe d’un concept. Son format se veut compact (4,10 m) mais l’habitabilité est au rendez-vous. Il dispose, en configuration initiale, d’un siège conducteur en position centrale et de trois sièges amovibles en rang 2. Deux sièges supplémentaires se dissimulent sous les assises latérales. Xavier Chardon se lance le défi de relancer Citroën en Europe et au-delà Animé par un moteur électrique situé sur le train arrière, Elo se caractérise aussi par son pare-brise à 180°, sa surface vitrée de 4,5 m2, ses portes arrière semi-arrondies ou encore sa signature lumineuse inspirée de celle du nouveau C5 Aircross. "Son style exprime la sympathie et la joie de vivre, son intérieur ultramodulable est pensé comme un espace de vie à part entière. Il regorge d’astuces et de technologies simples pour faciliter le quotidien. Elo est un message fort qui porte notre vision de ce que doit être Citroën", résume Xavier Chardon. Elo peut aussi se transformer en espace de couchage pour deux personnes. Il embarque dans le coffre deux matelas gonflables développés avec Decathlon, repliés dans des rangements dédiés. Le spécialiste de l’équipement sportif a été plus largement impliqué dans le choix des matériaux et des accessoires. Citroën parle même de la possibilité de muer le concept en "salle de cinéma" grâce à un astucieux système d’écrans. Reste maintenant à savoir comment un concept, aussi décalé, se traduira, dans un avenir plus ou moins proche, en modèle de série. Concept Elo

