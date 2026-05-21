Peugeot en tête d’affiche, DS reléguée : la nouvelle hiérarchie des marques chez Stellantis

Le processus semblait inéluctable. Pour la première fois de sa jeune histoire, Stellantis établit une hiérarchie entre ses marques. Une décision que le groupe s’était refusé à prendre jusque-là alors que tous les éléments, à commencer par les résultats commerciaux, plaidaient en ce sens.

Peugeot en première ligne

Quatre marques vont désormais faire office de têtes de gondole mondiales : Jeep, Ram, Peugeot et Fiat. Ces quatre emblèmes présentent "le plus fort potentiel en termes de volume et de rentabilité", souligne le constructeur dans son plan FaSTLAne 2030 présenté ce 21 mai 2026.

Ces marques vont constituer "les premiers lanceurs naturels de tous les nouveaux programmes et technologies à vocation mondiale", est-il ajouté. Elles concentreront 70 %, avec Pro One, des investissements du groupe.

Citroën prend le contrôle de DS

La deuxième division du portfolio sera composée de Chrysler, Dodge, Citroën, Opel et Alfa Romeo. Ces marques, cantonnées à des échelons régionaux, bénéficieront "des mêmes programmes et technologies et accentueront leur différenciation afin de mieux répondre aux attentes de leurs clients", souligne Stellantis.

Les grandes perdantes de cette réorganisation sont DS Automobiles et Lancia. Les deux marques seront recentrées sur leur marché d’origine, la France et l’Italie, et seront respectivement placées sous le contrôle de Citroën et Fiat.

Stellantis prévoit enfin de donner un coup de fouet à Maserati en ajoutant deux nouveaux véhicules du segment E. Une feuille de route détaillée sera présentée à Modène (Italie) en décembre 2026.

50 nouveautés à venir en Europe

Cette réorganisation va s’accompagner d’un plan produit ambitieux. En Europe, 50 lancements sont prévus d’ici à 2030, dont 25 concerneront des modèles entièrement nouveaux. Stellantis entend ainsi augmenter sa couverture du marché de 25 %. Sur les 25 grandes nouveautés, 12 évolueront sur les segments A et B et 11 concerneront le segment C.

Chez Peugeot, pas moins de sept nouveaux modèles sont annoncés d’ici à 2030. Le bal démarrera en 2027 avec la nouvelle e-208, qui introduira la nouvelle plateforme STLA One de Stellantis. Viendront s’ajouter deux modèles 100 % électriques, des B-SUV et C-SUV, ainsi que deux modèles multi-énergie "à faible consommation" du segment C, tous basés sur cette même plateforme.

La marque au lion étoffera également sa gamme avec un shooting brake du segment D, reposant sur une plateforme Dongfeng.

Le grand retour de la 2CV

Citroën, qui compte actuellement cinq modèles au sein de son catalogue (Ami, C3, C3 Aircross, C4 et C5 Aircross), renouvellera l’ensemble de sa gamme d’ici à 2030. La marque aux chevrons aspire également à concentrer ses efforts sur les marchés où elle bénéficie déjà d’une forte présence, avec le lancement de trois vraies nouveautés majeures en Europe.

La première concernera le retour de la marque sur le segment des petites voitures, avec le lancement du projet E-Car de Stellantis qui verra le jour en 2028. Citroën relancera donc l’iconique 2CV, avec un prix d’appel sous la barre des 15 000 euros. Elle sera présentée au Mondial de Paris 2026. Enfin, deux autres nouveaux modèles viendront compléter l’offensive, tous deux reposant sur la plateforme Smart Car, conçue pour les segments B et C.

Fiat contre-attaque

Pénalisée par sa faible gamme de véhicules, Fiat prépare également une vaste offensive produits. La marque italienne lancera un total de 13 nouveaux modèles dans le monde d’ici à 2030, dont cinq pour le marché européen. À l’instar de Citroën, Fiat aura aussi le droit à sa propre E-Car, qui viendra se positionner aux cotés de la 500.

Trois nouveaux modèles, développés sur la plateforme Smart Car, viendront aussi compléter le catalogue de la marque. Parmi eux, on pourra retrouver le Fiat Grizzly, un B-SUV, jumeau technique des Citroën C3 Aircross et Opel Frontera, mais qui, à la différence de ses cousins, sera en plus décliné dans une version Fastback.

Un C-SUV familial devrait également être commercialisé, signant le retour de la marque sur le segment le plus convoité en Europe. Enfin, le quadricyle 100 % électrique Topolino aura le droit à un grand frère, baptisé Quattrolino, qui embarquera deux portes et quatre sièges.

Un nouveau C-SUV chez Opel

À l’image de Citroën, Opel souhaite également se repositionner comme une marque régionale, en capitalisant ses investissements sur les marchés européens où elle est bien implantée. Le Blitz lancera donc quatre nouveautés en Europe d’ici à 2030, dont deux reposant sur la nouvelle plateforme STLA One.

La nouvelle génération de la Corsa, dont le développement a d’ores et déjà commencé, verra le jour en 2028. Elle deviendra uniquement 100 % électrique et cohabitera donc avec la mouture actuelle encore proposée en thermique. Enfin, Opel prévoit également de commercialiser un nouveau C-SUV, lui aussi 100 % électrique, qui sera développé en partenariat avec Leapmotor en l'espace de moins de deux ans.

(Avec Robin Schmidt)